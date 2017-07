Luan volta a treinar no Atlético-MG e é opção para enfrentar o Bahia

Luan de volta aos trabalhos com o grupo (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

Nos treinamentos derradeiros para enfrentar o Bahia, o técnico Roger Machado, do Atlético-MG, ganhou mais uma opção em seu elenco para enfrentar o tricolor baiano. O meia-atacante Luan encerrou sua recuperação e está apto a entrar em campo.

O jogador não entra em campo desde o dia 29 de junho, quando o Atlético enfrentou o Botafogo no Independência, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Após a data, Luan foi poupado com um desconforto muscular e teve um edema diagnosticado.

Do outro lado do campo, os trabalhos de terça-feira contaram com treinamento dos jogadores de defesa. O trabalho revelou os prováveis titulares do sistema defensivo. São eles Victor, Marcos Rocha, Bremer, Gabriel, Fabio Santos, Adilson e Rafael Carioca.

A preparação também contou com treinamentos de outros setores da equipe, incluindo trabalhos de passes e finalização.

Atlético e Bahia se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h45 da quarta-feira (19), no Independência. O Galo busca conquistar pontos em Belo Horizonte também na 16ª rodada, quando enfrenta o Vasco no Horto. A campanha alvinegra como mandante é a quinta pior do campeonato, tendo o time conquistado apenas oito dos 21 pontos disputados dentro de casa.