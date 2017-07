De volta após suspensão, Fábio Santos destaca importância de vitória diante do Bahia

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG recebe nesta quarta-feira (17) o Bahia, na Arena Independência, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá início as 21h45 (Horário de Brasília).

Além da volta do meia-atacante Luan, que se recuperou de mais uma contusão, a equipe mineira conta com a volta do lateral-esquerda Fábio Santos, que estava cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória contra o Atlético-GO e deve entrar no lugar do jovem Leonan, seu substituto na última partida.

Com um bom rendimento nas bolas aéreas, o lateral-esquerdo atleticano afirmou que a equipe pretende manter este bom rendimento e que todos devem aprender a exercerem suas qualidades para que o jogo da equipe seja fluente.

"As equipes adversárias vêm exercendo algumas dificuldades sobre a gente e isso acaba dificultando o nosso jogo em alguns sentidos. Temos que saber aproveitar a qualidade dos nossos atletas, temos centroavantes altos como o Rafael Moura e o Fred e nossa bola áerea está funcionando muito bem então temos que manter este ritmo", disse.

Sobre a campanha da equipe dentro de casa, Fábio Santos sabe que este é um grande obstáculo a ser superado pela equipe que vêm tendo um ótimo aproveitamento longe de seus domínios.

"Esse é o nosso maior desafio, nossa campanha fora de casa vêm sendo muito boa e diferente dos últimos anos que o fator casa sempre foi positivo aqui no Atlético nossa equipe têm deixado a desejar nesta temporada. O campeonato no geral vêm mostrando que as equipes estão tendo mais dificuldade dentro de casa do que fora e a gente tem que buscar esses pontos dentro de casa pois são muito importantes", concluiu

A equipe do técnico Roger Machado ocupa a 11ª posição na tabela, com 20 pontos somados. Uma vitória sobre a equipe baiana pode fazer a equipe mineira chegar ao grupo dos seis primeiros colocados da competição.