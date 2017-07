Atlético-MG x Bahia AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Para espantar a má fase em casa, o Atlético-MG x Bahia ao vivo recebe o Bahia, nesta quarta-feira (19), às 21h45, na Arena Independência, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe, ao vivo, os principais lances desta partida.

Com o intuito de melhorar seu desempenho diante do seu torcedor em Belo Horizonte, o Atlético, vai á campo contra o Bahia com o objetivo de se impôr da mesma forma que vem fazendo nos jogos fora de casa, onde o Galo apresenta uma campanha incrível. A patida nesta quarta-feira será válida pela 14ª rodada do Brasileirão e começará as 21h45.

O último confronto entre os dois clubes foi em 2014, quando o clube Baiano ainda estava na Série A, os dois times empatarem em 1 a 1 e agora depois de três anos os dois clubes se reencontram em Bh. Em 37 jogos pelo campeonato Brasileiro, o Atlético venceu 18 vezes e o Bahia apenas seis.

Em busca de melhor desempenho como mandante, Galo recebe o Bahia no Horto

Com o objetivo de afastar a 5ª pior campanha em casa, três derrotas em sete jogos, o Galo busca reviver seus melhores momentos que levaram o torcedor alvinegro criar o mantra "Caiu no Horto, tá morto".

Vivendo um campeonato cheio de altos e baixos, o clube alvinegro busca uma sequência de vitórias, sendo que a única alcançada foram dois jogos seguidos: Cruzeiro e Chapecoense, para conseguir alcançar o G6 e se manter entre os primeiros para conseguir uma vaga para a Copa Libertadores 2018 e até mesmo pensar em possibilidade de título. Atualmente, o Atlético ocupa a 11ª posição com 20 pontos, porém, apesas desta colocação o clube encontra-se apenas há dois pontos do Botafogo, que é o 6º colocado.

Para a partida contra o Bahia, o técnico Roger Machado deve apresentar duas mudanças; uma delas é o retorno do lateral Marcos Rocha que foi poupado na última partida e não conta com Robinho que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, com isso Marlone ocupará a posição. Uma novidade será a presença do atacante Luan no banco de reservas, voltando de um edema na coxa esquerda, sua última partida foi no dia 29 de Junho, no horto, contra o Botafogo pela Copa do Brasil.

Sem Renê Júnior e Rodrigão, Bahia encara o Atlético-MG

Na última vez em que atuou fora de casa no Brasileiro, o Esquadrão venceu a Ponte Preta em Campinas por 3x0. O destaque daquele jogo foi o centroavante Rodrigão, que fazia sua estreia como titular. O camisa 39 marcou os dois primeiros gols e encaminhou um triunfo tranquilo do Bahia – o primeiro como visitante na competição.

O centroavante estará fora de combate. Apesar do otimismo dos médicos do Bahia em entrevista na segunda-feira (17), dizendo que o jogador vinha tendo uma grande melhora na luxação do dedão de um pé, Rodrigão acabou vetado da viagem a Minas Gerais. Os candidatos as vagas serão Rodrigão e Juninho. Rodrigão tem 20 anos e atuou contra o Fluminense no dia 9 de Julho marcando o gol de empate (1 a 1).

Para o zagueiro Tiago, o Bahia tem que se soltar no contra-ataque.

“A gente sabe da força do Atlético no Independência. Temos que saber aproveitar os contra-ataques e na hora que tiver oportunidade, fazer o gol. Se a gente for só se defender e achar que as coisas vão acontecer naturalmente, vai ser complicado. Temos que aproveitar cada oportunidade”, falou.

Outro que volta de suspensão para tentar reviver os bons momentos é o meia Zé Rafael. Com isso, Allione e Mendoza disputam a outra vaga no meio de campo tricolor.