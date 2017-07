Juninho marca dois, Bahia vence Atlético-MG e quebra tabu de 32 anos

Nesta quarta-feira (19), o Atlético-MG recebeu o Bahia pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e saiu derrotado por 2 a 0.

Diferente do que aconteceu nos últimos anos, quando o time mineiro tinha o Horto como um verdadeiro caldeirão, o Galo viu Juninho brilhar e garantir a vitória do tricolor da boa terra.

A sequência do Atlético-MG é decepcionante jogando em casa, em oito jogos, são duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Com o triunfo, o Bahia subiu para o 12º lugar, com 19 pontos, já o Atlético-MG tem um ponto a mais e está em 11º.

Pênalti marcado e Bahia na frente

O jogo começou bastante equilibrado, o Atlético-MG e o Bahia trocavam passes em busca de uma boa chance. A história começou a mudar aos 11 minutos, quando Juninho cobrou escanteio, a zaga cortou mal e na sobra, Zé Rafael foi derrubado por Fred. Na cobrança, Juninho deslocou Victor e fez 1 a 0 para o tricolor baiano.

Depois de sofrer o gol, o Galo se perdeu em campo e viu o Bahia manter a posse de bola e tentar chegar ao segundo gol. Com problemas no último passe, o time do técnico Jorginho tentava arriscar de fora da área, sem levar muito perigo.

Depois do domínio baiano, o Atlético-MG voltou ao jogo e teve duas boas chances com o ataque Fred, que primeiro acertou a trave e depois chutou em cima do goleiro Jean, um dos destaques do Bahia na partida.

Galo pressiona, mas Juninho marca golaço e garante a vitória

Em desvantagem no placar, o técnico Roger Machado mexeu e voltou com Luan no lugar de Rafael Carioca, deixando o ataque do Galo ainda mais forte em busca do empate.

Com essa ajuda na linha de frente, Fred teve boas chances, mas em todas parou no goleiro Jean, que fechou o gol do tricolor baiano. O Atlético-MG ainda aproveitou que o Bahia se fechou para garantir o resultado, trocando um meia – Vinicius – pelo zagueiro Eder.

Vendo o adversário com os 11 jogadores atrás do meio campo, o Galo foi com tudo em busca do empate e apostou na entrada de Rafael Moura no lugar de Elias.

Com dois homens de área, o Atlético-MG começou a levantar a bola na área para tentar aproveitar Fred e He-Man, mas viu o ex-zagueiro atleticano Tiago fazer ótima partida e cortar a maioria dos cruzamentos.

Numa saída em contra-ataque puxado por Mendoza, o colombiano tocou para Régis que rolou para Juninho, que de fora da área marcou um golaço aos 42 minutos do segundo tempo e acabou com a esperança atleticana de empatar a partida.