Caiu! Derrota para Bahia pesa, e Atlético-MG anuncia demissão de técnico Roger Machado

Com Roger, Atlético venceu 22 vezes e perdeu 11 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG )

A derrota do Atlético-MG para o Bahia, na noite dessa quarta-feira (20), resultou em bem mais que apenas estatísticas do Galo em casa neste Brasileirão. A diretoria do clube mineiro anunciou a saída do técnico Roger Machado, que estava no comando do time alvinegro desde janeiro deste ano.

"Em reunião realizada no início desta tarde, na Cidade do Galo, entre o presidente Daniel Nepomuceno e Roger Machado, definiu-se que o treinador não continua no comando da equipe", divulgou o Atlético por meio de comunicado na tarde desta quinta.

Se essa conversa entre o cartola alvinegro e o agora ex-técnico da equipe colocou fim no comando de Roger, o próprio presidente do Galo foi quem, ainda em novembro de 2016, anunciou a contratação do gaúcho por meio de sua conta no Twitter. Os trabalhos de Roger começaram de fato à frente do Atlético este ano.

A demissão de gaúcho acontece em momento no qual o Galo se prepara para duelos bem decisivos. Além do Brasileirão, o qual a equipe disputa, na próxima quarta (26), o time mineiro faz o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo. Ainda, no dia 9 de agosto, daqui a algumas semanas, o Galo terá diante de si o Jorge Wilstermann (BOL), em partida que decide quem avança para as quartas da Libertadores.

O estopim para saída de Roger foi o resultado adverso do Galo em casa, contra o Bahia. O placar de 2 a 0 imposto pela equipe baiano no Horto representa a quarta derrota do time mineiro em casa neste Brasileirão, tendo disputado oito partidas em seus domínios. E mais, esse número de derrotas já é maior que todo o valor de reveses do clube no Independência em 2016, levando em conta os 19 duelos que fez em casa pelo Campeonato Brasileiro.

Com Roger Machado em seu comando, o Atlético disputou 42 jogos, com 22 vitórias, nove empates e 11 derrotas. Ainda, conquistou o Campeonato Mineiro de 2017, além da melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Rogério Micale é o nome mais ventilado para assumir o comando alvinegro, mas, enquanto o substituto de Roger não for definido, o auxiliar técnico Diogo Giacomini pode assumir de forma interina - ou quem sabe ser até efetivado.