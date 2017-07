Rogério Micale é o novo técnico do Atlético-MG

Foto: Getty Images

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (21) através das redes socais a contratação de Rogério Micale como novo treinador do time. A confirmação ocorre um dia após a saída de Roger Machado, que não suportou a derrota para o Bahia, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Seu contrato é válido até o fim do ano.

Micale, que ganhou projeção com a conquista do ouro inédito pela Seleção Brasileira disputando os Jogos Olímpicos do Rio 2016, terá sua terceira passagem pelo Galo - comandou a base do time nos períodos de 2009 e 2010, voltando ao time em 2011 e permanecendo até 2015.

Nesse tempo conquistou o Torneio de Ennepetal na Alemanha em 2014, a Taça BH de Futebol Júnior de 2009 e 2011, Campeonato Mineiro Sub-20 - 2010 e 2012, e foi tricampeão do Torneio Internacional Cor Groenewegen (ICGT) nos anos de 2011, 2012 e 2013.

Ele deixou o Atlético em 2015 para assumir a Seleção Brasileira Sub-20, sendo campeão olímpico, vice-campeão do Mundial sub-20 e medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21), o atacante Fred comentou que o novo técnico encontrará um time com garra. "O Micale vai encontrar um grupo que quer vencer e um grupo que irá respeitá-lo muito", disse o camisa 9.

O jogador, contudo, não escondeu o descontamento da saída de Roger Machado. “Se a gente se coloca no lugar de quem manda , a gente entende, mesmo não concordando. O relacionamento do grupo com o Roger era excelente. O trato no vestiário é acima da média, muito bom, assim como no campo”, expressou.