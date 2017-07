Jogo Atlético-MG x Vasco da Gama AO VIVO no Campeonato Brasileiro 2017

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Atlético-MG x Vasco ao vivo na Arena Independência, valendo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

A última partida entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama foi em setembro de 2015, no Maracanã. Na ocasião o Galo venceu com gols de Lucas Pratto e Dátolo, a equipe carioca diminuiu com Nenê.

Na rodada passada, ambas equipes perderam. O Vasco visitou o São Paulo, no Morumbi, e perdeu por 1 a 0. Já o Atlético-MG recebeu o Bahia, na Arena Independência, e perdeu por 2 a 0.

Do outro lado, o técnico Rogério Micale assumiu o comando alvinegro após a demissão de Roger Machado, na última rodada. Ex-técnico da Seleção Brasileira, Micale tem o objetivo de espantar a crise alvinegra em casa e voltar a ganhar no Brasileirão.

Milton Mendes, técnico do Vasco, pregou respeito à equipe adversária, mas incentivou seus comandados. "O Atlético-MG será sempre o Atlético-MG, um grande clube, recheado de grandes jogadores. Vamos encontrar dificuldades. Será um jogo difícil, mas confio no meu grupo. Se repetirmos a atuação que tivemos a partir dos 15 minutos do jogo contra o São Paulo, podemos jogar de igual pra igual com qualquer equipe do Brasil", disse.

PROVAVÉL ESCALAÇÃO DO VASCO: Martín Silva; Gilberto (Madson), Rafael Marques, Paulão e Ramon; Jean, Bruno Paulista, Escudero, Vital e Guilherme (Paulinho); Paulo Vitor. Técnico: Milton Mendes.

Visando a Copa do Brasil, o Atlético-MG deve poupar alguns jogadores. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO: Giovanni; Alex Silva, Jesiel, Mancini, Fábio Santos; Carioca, Elias, Marlone; Otero, Robinho e Fred. Técnico: Rogério Micale.

No histórico do confronto, o Galo leva a melhor. São 58 jogos, com 23 vitórias do Atlético-MG contra 20 do Vasco da Gama e 15 empates.