Fred tem lesão muscular constatada e desfalca Atlético-MG

Fred não irá ao Rio de Janeiro para o duelo de volta da Copa do Brasil (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Fred, artilheiro do Atlético-MG no ano, vai desfalcar a equipe do técnico Rogério Micale nos próximos jogos. Na derrota para o Vasco da Gama, o centroavante deixou o campo ainda no primeiro tempo, alegando dores na panturrilha. Nessa segunda-feira (24), na apresentação do novo comandante alvinegro, foi constatado um estiramento na panturrilha direita do jogador. É a nona lesão muscular do elenco após o início do Brasileirão.

Por outro lado, Micale ganhou um reforço para a sequência de jogos no campeonato. O zagueiro Leonardo Silva foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão na coxa direita e já treina com o grupo na Cidade do Galo. Apesar de estar recuperado, o capitão alvinegro não foi relacionado para a partida contra o Botafogo, confronto válido pela Copa do Brasil.

O Atlético tem uma sequência pesada de jogos nas próximas semanas. Nesta quarta-feira (26), o time enfrenta o Botafogo, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Logo depois, pelo Campeonato Brasileiro, o Galo enfrenta o Coritiba, no Paraná, o Corinthians, em Belo Horizonte e Grêmio, no Rio Grande do Sul. Por fim, a equipe de Micale encara o Jorge Wilstermann, pelo segundo jogo da Copa Libertadores, em Belo Horizonte.