Com Rafael Carioca, Micale relaciona Atlético-MG para decisão contra Botafogo

Time reunido sob comando de Rogério Micale (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

O técnico Rogério Micale relacionou 20 jogadores para viajar ao Rio de Janeiro. No jogo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (25), no Engenhão, às 19h30, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, o time mineiro entra em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro confronto por 1 a 0.

Micale fará sua estreia em partida decisiva e utilizou de toda a força disponível no elenco para garantir a classificação na competição. O volante Rafael Carioca é prova disso. Mesmo o jogador estando envolvido em uma negociação com o Cruz Azul, do México, o camisa 5 alvinegro foi relacionado e deve ser presença entre os titulares.

Apesar disso, o novo comandante da esquadra atleticana conta com vários desfalques para a partida contra o Botafogo. Carlos César, Felipe Santana, Erazo e Fred se encontram no departamento médico do clube. Além deles, Alex Silva, Roger Bernardo, Gustavo Blanco, Marlone e Valdívia não podem disputar a competição por terem participado da Copa do Brasil vestindo a camisa de outras equipes, ou por não terem sido inscritos a tempo.

A atividade de terça-feira na Cidade do Galo foi fechada para a imprensa, mas, de acordo com os trabalhos feitos na segunda, Micale deve entrar em campo com uma formação contando com três volantes. A provável escalação atleticana é: Victor, Marcos Rocha, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Rafael Carioca, Elias e Cazares; Robinho e Luan.

Borafogo e Atlético se enfrentam no Engenhão, às 19h30. Para se classificar, o Galo joga por qualquer empate, podendo até perder por qualquer resultado com um gol de diferença a favor do time carioca.

Confira os relacionados do Atlético:

Goleiros: Victor e Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos e Leonan

Zagueiros: Gabriel, Jesiel, Matheus Mancini e Bremer

Volantes: Rafael Carioca, Adilson, Yago, Elias e Ralph

Meias: Cazares, Otero e Thalis

Atacante: Luan, Robinho e Rafael Moura