A pedido dos jogadores, Atlético-MG enfrenta Corinthians e Flamengo no Mineirão

Mineirão será a casa da torcida atleticana nos jogos contra Flamengo e Corinthians (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Com baixo desempenho na Arena Independência nesta temporada, o Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira (27) a volta ao Mineirão nos próximos dois jogos. Com apenas oito pontos conquistados de 27 disputados em solo mineiro, a diretoria alvinegra decidiu voltar ao Gigante da Pampulha nas partidas contra o Corinthians e Flamengo.

Nesta quinta-feira (27), o presidente Daniel Nepomuceno esteve na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para oficializar a mudança do local das partidas. Na próxima quarta-feira (2), o Galo receberá o líder Corinthians, no Mineirão, às 21h. Após a decisão da vaga para as quartas de finais da Libertadores, a equipe mineira enfrentará o Flamengo, na quarta-feira (9), às 21h45, também no Gigante.

Com a mudança de estádio, a diretoria alvinegra deve diminuir o preço do ingresso para as partidas. Com a expectativa de casa cheia, a tendência é que os bilhetes vendidos aos sócios torcedores sejam mais baratos.

Após a derrota para o Bahia, na última quarta-feira (19), na Arena Independência, o lateral-direito Marcos Rocha revelou o pedido dos jogadores para a mudança de estádio. "Já tem uma conversa entre nós também sobre mudar de ambiente, voltar a jogar no Mineirão, mas isso fica para o presidente decidir junto com a comissão técnica. A gente já vem falando isso, porque o clima está pesado, não estamos conseguindo buscar as vitórias e as energias já começam a ficar negativas", declarou.

A próxima partida do Galo será contra o Coritiba, no próximo domingo (30), às 16h, no Estádio Couto Pereira, valendo pela 17ª rodada do Brasileirão.