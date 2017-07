Jogo Coritiba x Atlético-MG AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão, realizada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ). Auxiliado por Rodrigo F. Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

A transmissão Coritiba x Atlético-MG ao vivo começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O último confronto entre Coritiba e Atlético-MG no Couto Pereira, na última temporada. Na ocasião, o Coxa venceu por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga e Kléber.

Na rodada passada, ambas equipes perderam. O Coritiba visitou o Flamengo, no Rio de Janeiro, e perdeu por 2 a 1. O Atlético-MG recebeu o Vasco, em casa, e perdeu pelo mesmo placar.

Após ser eliminado da Copa do Brasil, para o Botafogo, o Galo volta a campo com a missão de voltar a vencer.

NOVO TÉCNICO! Marcelo Oliveira está de volta à capital paranaense após cinco anos treinando Palmeiras e o adversário do dia, Atlético-MG. Ele estava sem trabalho desde novembro, quando foi demitido do Galo.

No histórico do confronto, as equipes se enfrentaram 37 vezes. O Atlético-MG possui 20 vitórias e o Coritiba apenas 12, além de cinco empates.