Atlético-MG joga para o gasto, ofusca estreia de Marcelo Oliveira e derrota Coritiba

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba/PR.

Se o Atlético-MG faz uma campanha pífia dentro de casa, o mesmo não se repete longe de Belo Horizonte. No Couto Pereira, em Curitiba/PR, o Galo bateu o Coritiba, por 2 a 0, na tarde deste domingo (30), e se recuperou no Campeonato Brasileiro após duas derrotas seguidas em casa (Bahia e Vasco). A partida, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, marcou a estreia de Marcelo Oliveira, ex-treinador da equipe atleticana, sob o comando do Coxa.

Em cobrança de pênalti aos 12 minutos da primeira etapa, o lateral-esquerdo Fábio Santos marcou seu primeiro gol pelo time alvinegro e colocou o Atlético em vantagem. Ainda no primeiro tempo, o Galo teve outra penalidade a seu favor, mas quem bateu desta vez foi o meia Cazares, que parou no goleiro Wilson.

Entretanto, aos 27 minutos da etapa derradeira, o atacante Rafael Moura recebeu assistência de Marcos Rocha, dominou e fuzilou no gol, decretando o triunfo atleticano em Curitiba.

O último revés que Atlético sofreu fora de casa neste Brasileirão foi para o Vitória (2 a 0), em Salvador/BA, no dia 11 de junho, valendo pela sexta rodada. O Galo é um dos quatro melhores visitantes do certame. Porém, precisa melhorar seu rendimento atuando em Belo Horizonte, já que é um dos quatro priores mandantes.

Com a vitória deste domingo, a equipe de Rogério Micale vai a 23 pontos e ascende à décima colocação. Já o Coritiba de Marcelo Oliveira aparece na porta da zona do rebaixamento: 16ª posição, com 19 pontos, mesma pontuação de São Paulo e Bahia.

Na próxima rodada, o Atlético vai receber o líder Corinthians, no Mineirão, às 21h de quarta-feira (2). O Coxa, por sua vez, começa a pensar no São Paulo, adversário de quinta-feira (3). O jogo está marcado para o Morumbi, às 19h30. Ambos os jogos serão válidos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.