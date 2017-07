Ídolo no Atlético-MG, Léo Silva comemora marca de 300 jogos pelo clube: "Representa muito"

Leonardo Silva é o 21º jogador que mais vezes vestiu a camisa atleticana (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Demorou, mas, enfim, chegou. Após se recuperar de uma lesão muscular, o zagueiro e capitão do Atlético-MG, Leonardo Silva, chegou à marca de 300 jogos defendendo as cores do time alvinegro. O feito foi alcançado neste domingo (30), na vitória para cima do Coritiba, em Curitiba/PR, pelo Campeonato Brasileiro.

O ídolo atleticano era para ter comemorado a marca no dia 5 de julho, quando o Galo visitou o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No entanto, uma lesão sofrida nos minutos iniciais do clássico diante do Cruzeiro o impediu que alcançar a façanha.

Mas, depois de sete jogos à espera no departamento médico, Leonardo Silva finalmente entrou em campo e festejou o feito, sobretudo com a vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira.

"Uma marca que representa muito para mim, marca histórica", celebrou o capitão, que se tornou o 21º jogador que mais vezes vestiu a camisa alvinegra do Atlético. "Estou muito feliz, principalmente por chegar a esse número com vitória. Volta boa, equipe também muito bem, com uma estratégia bem definida. Muita luta, competitividade".

Leonardo Silva e Gabriel: dupla de zaga do Atlético celebra vitória em Curitiba (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Embora faça uma campanha elogiável fora de casa – está entre os quatro melhores visitantes do campeonato –, o Atlético não consegue engrenar jogando em Belo Horizonte. A mudança dos próximos dois jogos, contra Corinthians e Flamengo, para o Mineirão pode significar uma virada de página. Leonardo Silva avisou que o time precisa de tranquilidade para tirar o Galo desta situação incômoda.

"Temos que ter tranquilidade, o momento é ruim em casa, saímos da Copa do Brasil, o objetivo era o título. Temos que ter tranquilidade, nos fechar internamente, acreditar em todo mundo. O que a gente comentava era, principalmente, a maneira que a gente entrava em campo. Hoje tivemos uma postura diferente, com muita raça", concluiu.

O Atlético se prepara para enfrentar o Corinthians, quarta-feira (2), às 21h, no Gigante da Pampulha, valendo pela 18ª rodada do Brasileirão.