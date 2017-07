Fábio Santos marca seu primeiro gol pelo Atlético-MG após um ano no clube

Atleta precisou de 67 jogos para marcar um gol pela equipe atleticana (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O lateral-esquerdo Fábio Santos demorou um ano e seis dias para comemorou seu primeiro gol pelo Atlético-MG. Convertendo pênalti, ele abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, nesse domingo (30), no Couto Pereira, em partida da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fábio Santos chegou ao Galo em junho de 2016 após defender o Cruz Azul, do México. Porém, entrou em campo somente no dia 24 de julho, em jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O camisa 6, inclusive, participou da construção da jogada que culminou no gol do volante Leandro Donizete, o único tento da partida. Ele precisou de 67 jogos para marcar um gol.

Após o confronto ante o Coritiba, Fábio Santos brincou sobre o longo tempo sem balançar as redes e comemorou o triunfo fora de casa. "Fazia tempo que eu não fazia gol. Estou muito feliz, principalmente pela vitória. Era um momento em que a gente precisava voltar a vencer para dar confiança, já que a gente vinha de alguns resultados negativos. Então, estou feliz pelas duas partes, pelo gol e pela vitória", disse.

Fábio Santos foi um dos destaque do Galo em Curitiba (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Fábio Santos poderia ter marcado duas vezes, visto que Galo teve outro pênalti a favor ainda no primeiro tempo. Mas o meia Cazares pegou a bola e acabou perdendo o pênalti, que ficou nos braços de Wilson. O lateral-esquerdo explicou o motivo da troca de cobradores.

"O Micale deu a liberdade para a gente decidir na hora da cobrança. Eu, Rafael Moura e o Cazares. O Cazares me deixou bater o primeiro, falei para ele bater o segundo", esclareceu.