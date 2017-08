Após estreia como titular do Atlético-MG, Gustavo Blanco projeta partida contra Corinthians

Blanco deixou nomes de peso no banco contra o Coritiba (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O jovem volante Gustavo Blanco fez sua estreia como titular na vitória por 2 a 0 contra o Coritiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi um dos destaques do time na quarta vitória conquistada pelo Atlético longe de Belo Horizonte neste ano.

Com apenas 22 anos, Blanco chegou ao Galo há pouco mais de um mês, após negociação envolvendo as diretorias do Bahia, seu clube formador, e o América-MG, onde estava jogando. Mesmo disputando posição com um elenco estrelado, o volante não demorou para estar entre os 11 titulares.

Questionado sobre ter sido escolhido pelo técnico Rogério Micale, mesmo com nomes de peso à disposição, Gustavo Blanco disse que o procedimento faz parte das experiências do técnico recém-chegado. "O Micale está buscando o time ideal. Futebol não é só de nome que se joga. Quem entrar e render vai ficar. Robinho e Elias [reservas no último confronto] são grandes jogadores e num instante eles voltam para ajudar o Atlético", disse.

Além da atuação segura na marcação em Curitiba, o joagdor também foi elogiado por sua participação ofensiva. Em uma subida ao ataque, Blanco deixou Rafael Moura com o gol livre para marcar, mas o atacante desperdiçou a chance.

A próxima partida do Atlético no Brasileirão é contra o Corinthians, líder isolado da competição, na quarta-feira (02). O Galo joga no Mineirão e busca, com o apoio da torcida, voltar a vencer dentro de casa na competição. O desempenho do time em casa é o pior da história do clube na era dos pontos corridos, tendo conquistado apenas oito dos 27 pontos disputados como mandante. Gustavo Blanco se mostrou entusiasmado com a possibilidade de entrar em campo novamente.

"Vai ser um jogão. Quando a gente sonha em ser jogador de futebol, sonhamos principalmente com os grandes jogos. Estou motivado, assim como todo o grupo está, para fazer uma grande partida”, concluiu o jogador.