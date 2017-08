Resultado Atlético-MG x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-2)

Um grande abraço e até a próxima.

Encerramos aqui mais uma transmissão. Desejamos aos amigos uma ótima noite e esperamos na próxima.

O Corinthians segue sua caminha IMPRESSIONANTE! São 33 jogos invictos, sem nenhuma derrota no Brasileirão e líder do Brasileiro!

94' Acabou!

93' Minuto final.

92' O Galo segue sua má campanha em casa.

91' A Fiel é uma festa impressionante em BH.

90' AMARELO, OTERO. Falta forte em Fagner.

89' Teremos mais quatro de jogo.

88' AMARELO, MARCOS ROCHA. Deu sem bola em Clayson.

87' Reta final de jogo.

86' MUDA O TIMÃO: Kazim e Fellipe Bastos entram e saem Jô e Rodriguinho.

85' Explode a Fiel!!!! Festa enorme do líder!

84' LETAL! Clayson surge no ataque, divide, chuta e Victor faz milagre. Camacho pega a sobra, rola pra Maycon, que encontra Rodriguinho, que corta a marcação e bate no contrapé. Golaço!

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RODRIGUINHO, DO TIMÃÃÃÃÃÃO!

82' Tensão, nervosismo.... Jogo tenso!

81' Camacho saía jogando e Otero tocou com a mão na bola. Jogo parado.

80' Galo não se entrega e parte ao ataque!

79' Timão rifando muito a bola. Pouca saída de jogo.

78' Corinthians parece cansado. Galo tenta se aproveitar.

77' A torcida do Galo sobe o som no Mineirão!

76' Mais um chute de Cazares e Cássio novamente cai bem.

75' CÁÁÁSSIO! Cazares gira e manda de fora da área. Cássio conferiu e deu um tapa para escanteio.

74' E os bandeiras estão mal em mais um jogo neste Brasileirão.

73' Marcos Rocha cruza, Cássio desvia, a bola pega em Rafael Moura e sai.

72' Maycon lança Jô, que recebe em impedimento.

71' Corinthians treinou e atua com Camacho fechando o setor direito de armação.

70' Cazares cruza, Rafael Moura testa, mas Cássio só acompanha.

69' E a torcida do Galo sobe o som mais uma vez.

68' MUDA O TIMÃO: Camacho entra e sai Giovanni Augusto.

67' PRA FOOORA! Fábio Santos lança Robinho, que domina nas costas de Arana, bate cruzado, mas chutou mal.

66' Galo tenta novamente chegar ao ataque.

65' SALVA! Blitz corinthiana cercando a área e Jô foi travado duas vezes por Fábio Santos.

64' Arana escapa bem pela esquerda, prende e ganha escanteio na malandragem.

63' MUDA O GALO: Robinho e Adílson entram e saem Elias e Blanco.

62' Galo trabalho no meio e Corinthians todo fechado.

61' Lance corinthiano fez Micalle chamar Robinho e Adílson.

60' Clayson bota para a corrida, mas Léo Silva corta na cobertura.

59' MINHA NOSSA SENHORA!!! Contra-ataque do Corinthians impressionante. Giovanni pra Jô, pra Fagner, que entra na direita, toca pra trás e Rodriguinho fuzila. Victor faz milagre, Clayson rola e Maycon bate pra fora!

58' Rodriguinho enfia para Clayson, que estava em impedimento. Jogo parado.

57' Elias arrisca de longe e a bola passa sem perigo.

56' Otero arrisca de fora e a bola passa por cima.

55' CÁSSIO! Cruzamento da esquerda, a zaga desviou e a bola sobrou para Cazares, livre na direita. Ele dominou e Cássio já saiu desarmando no pé dele.

54' Marcação corinthiana é bem forte e compacta.

53' Torcida do Galo cantando alto em casa!

52' AMARELO, LÉO SILVA. Pelo conjunto da obra.

51' Rodriguinho recebe na meia, apanha e o jogo para.

50' Corinthians com problemas novamente na criação de jogadas e saída de jogo.

49' Rafael Carioca senta o pé de muito longe e Cássio apenas acompanha.

48' Galo tenta aproveitar o fôlego renovado para colocar pressão.

47' Otero é o novo homem das bolas paradas no Galo.

46' Galo teve Otero entrando na vaga de Pablo.

45' Começou.

Equipes retornam para a segunda a etapa no Mineirão.

A segunda etapa promete ainda mais emoção.

A torcida do Galo já começa a criticar o time, mas tem muito tempo ainda.

A organização corinthiana novamente sobressaiu. Taticamente muito bem e letal como sempre. Galo perdido.

47' Acabou.

46' Minuto final.

45' Primeiro tempo bem interessante e legal no Mineirão.

44' Teremos mais dois minutos.

43' Rodriguinho enfia pra Jô, mas o camisa 7 estava impedido.

42' Fábio Santos busca Rafael Moura, mas a sobra fica com Cássio.

41' Ataque do Galo pela direita e o bandeira anota impedimento.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Carille reclama com Daronco e o treinador leva uma chamada.

38' Timão tenta por pressão pela esquerda.

37' Mais uma escapada corinthiana com Maycon, mas Victor salvou no pé de Jô.

36' Dividida forte entre Maycon e Léo Silva. Corinthiano no chão.

35' Festa da Fiel no Mineirão!

34' Cazares manda da entrada da área e isola.

33' Jô chega à 11 gols no Brasileiro. Artilheiro isolado.

32' ARTILHEIRO! Escapada de Fagner pela direita, cruzamento rasteiro, Maycon apareceu, dominou, finalizou e a zaga travou. O rebote sobrou pra Jô, que deu um tapa na pequena área e guardou!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÔ, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃO!

30' Timão tenta respirar nesse momento do jogo.

29' Jô foi brigar pelo alto e tomou logo um pescotapa. Jogo parado.

28' Pedro Henrique foi recuar e quase entrega a paçoca. Em 2016, ele também falhou num lance parecido.

27' QUE SUSTO! Fábio Santos lança Cazares na extrema-direita. Ele domina, entra livre na diagonal, bate forte cruzado e manda na rede lateral.

26' A torcida do Galo não para de apoiar. A Fiel também faz sua parte.

25' Partida muito intensa. Galo ataca sem se expor muito.

24' Pablo tenta jogada contra Fagner e ganha escanteio.

23' Jogo começa a ganhar em ofensividade.

22' FOOOOOORA! Jô arranca pela direita, arrisca cruzado de direita e a bola atravessa a pequena área!

21' FOOOORA! Corinthians sai errado, Galo recupera e Rafael Moura mandou de fora, mas por cima do gol.

20' AMARELO, GIOVANNI AUGUSTO. Tocou errado, tentou recuperar e cometeu falta em Fábio Santos.

19' Léo Silva arranca pela direita e ganha escanteio.

18' Cruzamento da direita, Rafael Moura cabeceia sem perigo e Cássio pega.

17' Carille já manda Léo Santos para o aquecimento. Mais problemas?

16' Galo tenta contra-ataque e Fagner rasga por baixo.

15' Boa descida corinthiana com Clayson, que entra na linha de fundo, cruza e Arana arrisca. A zaga desvia e escanteio.

14' Léo Silva vai no carrinho muito, mas muito forte e juiz dá jogo perigoso.

13' Jogo muito brigado, disputado no Mineirão.

12' Postura do Galo é intensa. Corinthians calmo como sempre.

11' Rodriguinho arranca pelo meio, toma o tranco e o juiz dá falta.

10' Giovanni tentou enfiada para Fagner, mas o lateral não acompanhou e perdeu bom ataque.

9' Jô testa após cruzamento de Giovanni, mas mandou por cima do gol.

8' Muito marcado, brigado, sem nenhum espaço.

7' Cazares arrisca de fora, Cássio pega, solta e pega de novo.

6' Timão respira um pouco saindo ao ataque.

5' Corinthians todo em seu campo. Dificuldade de sair jogando.

4' Galo tenta chegadas usando o lado esquerdo com Fábio Santos.

3' Cada centímetro é brigado como uma guerra.

2' Clayson já toma a primeira botinada da noite. Daronco apenas conversa.

1' E a torcida do Galo canta alto nesse começo.

0' Começou.

Tudo pronto pra bola rolar.

Galo com camisa listrada em preto e branco, calção e meias pretas.

O Corinthians todo de branco.

Anderson Daronco é o dono do apito.

Times cumprem o protocolo oficial antes da bola rolar.

E a Fiel canta muito alto no Mineirão.

Enorme festa da massa atleticana.

Momento do Hino Nacional Brasileiro.

Times entram no gramado e se perfilam.

Equipes na boca do túnel de entrada. Em instantes, times presentes em campo.

Os times se preparam pra entrada no Mineirão.

Além disso, o líder do Brasileirão não perde há mais de 30 jogos. É a segunda maior invencibilidade da história do clube.

E o Timão tem uma sina: nunca perdeu o título quando venceu o primeiro turno.

É a penúltima rodada do primeiro turno do Brasileiro. O Corinthians é o "campeão" dessa metade.

Por incrível que pareça, até o setor visitante teve preço popular.

A torcida segue chegando. A Fiel toma sua parte por inteiro.

Os dois times bem mexidos e mudados. Galo sem Robinho, Fred e Luan. Corinthians sem Pablo, Jadson, Marquinhos Gabriel e Romero.

Times no gramado encerrando o aquecimento.

Galo com Victor; Rocha, Léo Silva, Gabriel, Fabio Santos; Carioca, Elias, Blanco, Cazares; Pablo, Rafael Moura.

Atlético escalado.

O Timão com Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Arana; Gabriel e Maycon; Giovanni Augusto, Rodriguinho e Clayson; Jô.

Corinthians escalado!

Os times já estão no Mineirão, que deve receber mais de 30 mil pessoas nesta noite.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo à mais uma transmissão Atlético-MG x Corinthians ao vivo em tempo real online aqui na VAVEL Brasil.

Hoje é dia da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 e você acompanha todos os detalhes conosco.

É dia de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Equipes que recentemente duelaram até o fim pelo título nacional, que cresceram em rivalidade e que voltam a se enfrentar, mas com momentos diferentes na temporada. Atlético-MG x Corinthians, direto do Mineirão.

A equipe mineira enfrenta uma série crise e vem de vitória fora de casa contra o Coritiba, na estreia de Rogério Micale no Brasileirão.

O time era cotado como um dos favoritos no começo do ano, mas se perdeu e não teve quase nada de bom no trabalho do ex-técnico Roger Machado.

Além de todos os problemas dentro de campo, a equipe mineira ainda tem problemas médicos, como Fred, artilheiro da equipe e que desfalca o time por lesão.

Por outro lado, o Corinthians também sofre. Sâo três titulares fora e ainda mais um reserva e mais dois em dúvida: Pablo, com lesão na coxa, Jadson, com fratura na costela, e Marquinhos Gabriel estão fora por lesões. Arana e Maycon são dúvidas por desgaste muscular.

O Timão tem oito pontos de vantagem em relação ao vice Grêmio, e já carimbou o simbólico título de campeão do primeiro turno. O alvinegro nunca perdeu um título quando conquistou a primeira metade da competição.

A equipe enfrentará o Sport na próxima rodada, em Itaquera, fechando o turno e só voltando depois de 15 dias, já que o duelo contra a Chapecoense foi adiada, por motivos de amistosos da equipe catarinense.

É um duelo cheio de rivalidade. Em 2014, o Galo conseguiu a proeza de virar um jogo quase impossível na Copa do Brasil, quando o Timão abriu o placar em pleno Mineirão, mas viu o rival enfiar quatro gols e reverter a enorme vantagem.

Já em 2015, o troco. O título nacional era disputado ponto a ponto, mas a equipe de Tite desgarrou e enfretara o time mineiro em pleno Horto. O temido estádio não foi páreo para Renato Augusto e cia. Resultado, 3 a 0 fora o baile e título praticamente garantido ao time paulista.

Na última rodada, o Corinthians recebeu o Flamengo e apenas empatou em 1 a 1. Mas o que marcou mesmo foi o absurdo gol anulado de Jô, onde o bandeira anotou impedimento 3.3m atrás da linha da bola. O lance revoltou toda a Fiel torcida.

Mais de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e toda a carga disponível ao torcedor corinthiano já foi esgotada.

Promessa de um grande jogo, grande clássico envolvendo duas das maiores camisas do Brasil.

É o encontro dos últimos campeões da Libertadores brasileiros. E você acompanha Atlético-MG x Corinthians ao vivo, tudo conosco!