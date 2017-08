Rogério Micale reafirma confiança em sua equipe e exalta qualidade do Corinthians

Google Plus

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG perdeu para o Corinthians, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (2), no Mineirão. Sem vencer em casa, o técnico Rogério Micale comentou sobre o momento da equipe na temporada e, também, sobre o adversário da noite.

"Eu confio no meu time, houve muita entrega em campo. Vejo que evoluímos em muitos setores, mas precisamos trabalhar bastante. Quando a gente pega uma equipe contra o Corinthians, que é muito sólida, é complicado, é preciso ter calma para avaliar. Nosso torcedor está acostumado a vencer em casa, a brigar em cima da tabela, mas é preciso ter tranquilidade", disse.

Questionado sobre a titularidade do atacante Pablo na vaga de Robinho, que passa por má fase, o treinador falou sobre a necessidade de corresponder em campo as oportunidades que são dadas por ele. "Acho que a responsabilidade é de todos, não é só de um, de um mais novo ou mais velho. As oportunidades são dadas e precisamos corresponder dentro de campo, é preciso dividir a responsabilidade como equipe. Nós fizemos um jogo equilibrado, mas jogamos contra uma equipe que vive um momento especial, o Jô vive um momento excelente e não posso tirar o mérito da equipe adversária", completou.

Por fim, Micale avaliou o desempenho de seus jogadores no jogo e alertou sobre a necessidade do trabalho diário. "Eu ainda acho que fizemos uma partida boa, mas preciso avaliar internamente e continuar trabalhando forte para reencontrar a vitória, principalmente em casa. Temos que ir com calma", concluiu.

Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Grêmio, no próximo domingo (6), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Micale e companhia estão na 10° colocação com apenas 23 pontos ganhos.