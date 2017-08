Adilson analisa motivos que possivelmente prejudicam Atlético-MG em casa

Adilson esteve presente na maioria dos jogos perdidos em casa (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético-MG vem fazendo o campeonato mais irregular desde 2012. O clube é o terceiro melhor visitante, mas em compensação acumula a marca de segundo pior mandante. O clube mineiro possui seis derrotas em Belo Horizonte, sendo que as últimas quatro foram seguidas. Nem mesmo a troca de estádio – na partida contra o líder Corinthians, o Galo procurou o Mineirão para espantar a má fase –, ajudou.

Em entrevista coletiva, o volante Adilson apontou alguns fatores que podem ser os grandes responsáveis diretos pelos resultados negativos do clube nos jogos em casa.

"Bom, eu vejo bastante inteligência das equipes que vão jogar fora de casa, elas naturalmente vão com menos responsabilidade e com estratégias muito parecidas, bem fechadas, buscando o contra-ataque, uma bola parada, e se a gente observar bem, a maioria dos jogos que a gente perdeu em casa, a gente teve o controle o jogo inteiro e as vezes em alguns erros, individuais, as vezes coletivos ou por mérito do adversário a gente acabou tomando o gol e perdendo os jogos. É questão de estratégia, a gente pode analisar, talvez mudar de alguma maneira pra gente não continuar sofrendo o que vem sofrendo", disse.

Ainda sobre a má fase, o jogador comentou a respeito de aproveitar os pontos que estão sendo adquiridos fora de casa e tentar, o mais rápido possível, se recuperar perante a torcida.

"A gente tem que buscar os pontos que a gente precisa, para poder melhorar nossa situação, a gente gostaria que tivesse acontecendo dentro de casa porém a gente vem tendo dificuldades e temos saido um pouco melhor fora de casa. Se a gente tava buscando um resultado melhor fora, que ele seja assim pelo menos agora domingo até o tempo da gente reajustar e voltar a vencer dentro de casa", concluiu.

No domingo (6), o Atlético buscará reabilitação diante do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.