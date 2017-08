Zagueiro Erazo é liberado do DM e vira opção para Rogério Micale no Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O treino dessa quinta-feira (3), na Cidade do Galo, contou com novidades para o setor defensivo do time de Rogério Micale. O zagueiro Erazo se recuperou de uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo e participou do treinamento junto com a equipe.

O equatoriano faz parte da lista de defensores do Atlético que passaram pelo Departamento Médico do clube na temporada. Além de Erazo, Leonardo Silva, Gabriel, Felipe Santana, Jesiel e Rodrigão também se lesionaram e precisaram se recuperar no DM, que agora já não conta com nenhum zagueiro. Dos jogadores da posição no Galo, apenas os recém-chegados das categorias de base, Bremer e Matheus Mancini, não sofreram lesões em 2017.

Outro ponto semelhante nas lesões dos zagueiros alvinegros é que, excluindo Erazo, todos os outros ficaram afastados por razões musculares. O Departamento Médico atleticano agora volta suas atenções para os três jogadores que seguem em tratamento: Fred (estiramento na panturrilha direita), Carlos César (entorse no tornozelo esquerdo) e Lucas Cândido (ruptura de ligamento no joelho esquerdo).

Erazo é mais uma opção para a série de jogos importantes do Galo, que enfrenta nas próximas semanas Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e o Jorge Wilstermann- BOL em partida decisiva pelas oitavas de final da Copa Libertadores.