Robinho destaca Libertadores e fala em 'honrar camisa do Atlético-MG' no Brasileirão

Em Porto Alegre/RS, Robinho perdeu pênalti e foi criticado pela torcida (Foto: Lucas Uebel/Getty Images)

O Atlético-MG conheceu nesse domingo (6) sua oitava derrota no Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, após vitória tricolor por 2 a 0. O jogo, válido pela 19ª rodada da competição, e fecha o primeiro turno com o Galo ocupando a 14ª colocação, três pontos acima do São Paulo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Um dos nomes mais criticados pela campanha decepcionante do Atlético no Brasileirão, o atacante Robinho participou da segunda metade da derrota para o Grêmio e errou uma cobrança de pênalti. Após o fim da partida, o jogador focou seu discurso na atenção à Copa Libertadores, pela qual o time tem jogo decisivo na quarta-feira (9), contra o Jorge Wilstermann, tendo de reverter o resultado negativo de 1 a 0 obtido na Bolívia.

“É um jogo que vai deixar a gente vivo numa competição tão importante, que é a Libertadores. Sabemos que no Brasileiro a gente está muito distante do título, mas temos que honrar a camisa até o final", disse Robinho.

Já o volante Adilson falou sobre um lance em que foi derrubado na área, no início da jogada que originou o primeiro gol gremista. Ele também ressaltou sua opinião sobre o desempenho do time atleticano na derrota, que entrou em campo com a escalação reserva.

Adilson disputa bola na Arena do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Getty Images)

“Foi difícil. Não sei o que vocês viram, mas achei que foi pênalti em mim logo antes do gol do Grêmio. Na saída. Às vezes muda a história da partida. Apesar da superioridade do Grêmio, que a gente já esperava. Mas também mostramos um bom trabalho, chegou perto, criou um pênalti. Tentamos incomodá-los com o melhor que tínhamos para hoje. O principal objetivo é quarta-feira e vamos com tudo”, analisou.

O time alvinegro volta para Belo Horizonte, onde joga suas próximas duas partidas, contra o Jorge Wilstermann pela Libertadores na quarta-feira (9). e diante do Flamengo pelo Brasileirão, no domingo (13). As duas partidas serão jogadas no Mineirão.