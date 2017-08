Atlético-MG homenageia Victor e Leonardo Silva pela marca de 300 jogos

(Foto: Divulgação/Atlético-MG)

O Atlético-MG homenageou dois dos seus jogadores às vésperas do confronto contra o Jorge Wilstermann pela Copa Libertadores da América. O goleiro Victor e o zagueiro Leonardo Silva receberam, nesta terça-feira (8), uma placa comemorativa por conta dos 300 jogos realizados por cada um com a camisa alvinegra.

A entrega da placa foi feita pelo presidente Daniel Nepomuceno, que agradeceu aos atletas pelos serviços prestados até aqui.

“Entre varias honras que tenho em ser presidente do Atlético, essa é uma das principais, pela referência que são dentro e fora de campo. É uma honra estar aqui, representando a família atleticana, e agradecendo tudo que vocês fizeram e fazem pelo clube”, declarou o mandatário atleticano.

Aos 38 anos, Leonardo Silva comemorou a marca alcançada e se mostrou muito feliz por ter grande parcela na história vitoriosa do clube.

“Chegar a esse número me deixa feliz e bastante satisfeito por tudo aquilo que conseguimos conquistar em campo, o respeito do torcedor, os amigos que aqui fizemos, além de poder marcar o nome na historia do clube com todas essas conquistas”, destacou o zagueiro.

Já o goleiro Victor afirmou que quer dar continuidade à sua história vitoriosa no clube, e prometeu que enquanto estiver no clube vai dar o máximo para trazer mais títulos para o Galo e para a torcida.

“É uma alegria imensa, um orgulho imenso poder vestir essa camisa em tantas oportunidades, tantas conquistas e tantas alegrias. Quando dizem que aqui, no Atlético, você entra funcionário e sai torcedor, é verdade. Hoje, me sinto um grande torcedor do Atlético, amo essa camisa e procuro fazer o meu melhor para defender as cores do Galo. Espero que seja apenas uma parte de uma historia vencedora e que mais jogos venham pela frente. Enquanto eu estiver no clube, prometo fazer meu melhor, dar a minha vida, o meu sangue e o meu suor para trazer mais conquistas para esse clube que aprendi a amar”, disse o arqueiro.

Nesta quarta-feira (9), o Atlético recebe o Jorge Wilstermann, da Bolívia, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar para as quartas de final da Libertadores. A expectativa é de que Victor e Leonardo Silva estejam na equipe titular.