Marcos Rocha adota discurso positivo no Atlético-MG e espera grande jogo contra Flamengo

Lateral elogiou o apoio da torcida alvinegra nos últimos jogos (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Após a eliminação na Copa Libertadores da América para o Jorge Wilstermann, o Atlético-MG se reapresentou nesta quinta-feira (10), na Cidade do Galo. O lateral-direito Marcos Rocha concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o momento delicado vivido pela equipe na temporada.

"Nossa resposta tem que ser dentro de campo, temos que dar continuidade ao trabalho do Rogério Micale e nesse momento temos que respeitar aquilo que ele nos pede. Tenho certeza que nossa resposta será dentro de campo e a torcida está de parabéns por ter abraçado a equipe nesses últimos dois jogos. Nós temos que fazer nossa parte, mas sem perder o foco do nosso trabalho", disse.

Com 23 pontos, o Atlético ocupa a 15ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos à frente do São Paulo, primeira equipe na linha de rebaixamento. Apesar dos números não favoráveis, o camisa 2 alvinegro adotou o mesmo discurso do presidente Daniel Nepomuceno e falou em buscar uma vaga na próxima edição da Libertadores.

"Hoje, nosso campeonato é a briga pelo G-6. Se a gente ficar pensando muito na zona do rebaixamento, vamos acabar perdendo nosso foco e nosso objetivo maior, que é brigar pela vaga na Libertadores. A gente tem que continuar a fazer nosso trabalho dentro de campo, respeitar as decisões do Micale e buscar as vitórias", sublinhou.

No próximo domingo (13), o Galo receberá o Flamengo, às 16h, na Arena Independência, pela primeira partida do returno do Brasileirão. Marcos Rocha mantém expectativas elevadas para a partida contra os rubro-negros.

"É um grande jogo, um jogo importante, principalmente por ser começo de turno. Nós procuramos fazer uma campanha diferente, então espero que possamos começar vencendo", findou.