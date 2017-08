Micale elogia postura do Atlético contra Flamengo: "Concentração durante os 90 minutos"

Google Plus

Micale esbraveja à beira do campo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

De volta à Arena Independência, o Atlético-MG ganhou, por 2 a 0, do Flamengo, neste domingo (13), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo, o técnico Rogério Micale concedeu entrevista coletiva e parabenizou seus comandados, destacando o foco da equipe.

"A concentração durante os 90 minutos é muito importante. Nós estamos vivendo um momento difícil e alguns detalhes são muito importantes, mas a equipe está de parabéns pela entrega e a postura da equipe vem evoluindo", disse.

Xodó da torcida, o meia-atacante Luan deu assistência para o segundo gol da partida, tento esse que sacramentou a vitória alvinegra. Micale ressaltou a importância do camisa 27 e o cuidado especial com o atleta, por conta das constantes lesões do jogador.

"O Luan é uma peça importante, não só por hoje, mas a história do Luan aqui fala por si só. Nós não queremos que ele se machuque, temos um cuidado em excesso com ele. A gente prefere ir por doses para não perdê-lo por mais tempo", avaliou.

A vitória contra o Flamengo foi a primeira do Galo em casa sob o comando de Micale. O técnico reconheceu os pontos fracos de sua equipe e pontuou acerca da necessidade em evoluir diariamente.

"A gente vai continuar a trabalhar para evoluir, nós sabemos das nossas deficiências e o que precisa ser melhorado. É importante a dosagem do descanso, para recuperar totalmente os nossos jogadores", concluiu.

Com a vitória, o Atlético subiu seis posições na tabela e está em nona colocação. O próximo desafio alvinegro é contra o Fluminense, na próxima segunda-feira (21), às 20h, no Rio de Janeiro.