Luan vê Flamengo à frente do Cruzeiro: "Maior rival do Atlético-MG"

Foto: Pedro Vilela/Getty Images

Após a vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo por 2 a 0 no Independência, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luan apimentou ainda mais o clássico mineiro. Em declaração à Rádio Itatiaia, o meia polemizou ao dizer que a equipe alvinegra venceu o “maior rival”.

“Sempre um prazer jogar bem, ajudar os companheiros em um momento difícil que passamos, com duas eliminações chatas. Futebol é assim. A gente sabia que seria um jogo fundamental para reerguer a autoconfiança dos jogadores. Estudei um pouco sobre o duelo, e o Flamengo, a gente sabe que é o maior rival da gente”, afirmou.

Quando o jogador foi questionado se a rivalidade com o clube rubro negro seria maior que a do Cruzeiro, principal adversário atleticano, Luan foi enfático.

“Acho que é maior que o Cruzeiro, sim. Tem um sabor especial. O Flamengo, eu soube que é mais [rival do Atlético-MG]. É bom conseguir uma vitória dessas para dar moral neste começo de segundo turno”, destacou o camisa 27, ressaltando a rivalidade entre Atlético e Flamengo, que ganhou força, principalmente, após vários jogos importantes realizados na década de 1980, pelo Brasileiro e Libertadores.

Sendo um dos jogadores mais identificados com o torcedor atleticano, Luan aproveitou para falar do retorno aos jogos e parabenizar os pais pelo dia.

“As lesões me atrapalharam. A gente não quer se lesionar ou jogar mal, isso acontece no futebol. Jogo pela minha família, pelos meus filhos. Parabéns a todos os pais. Hoje a gente volta para casa feliz. Vamos descansar, que semana que vem tem mais”, concluiu.