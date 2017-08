Ronaldinho Gaúcho volta ao Mineirão para partida beneficente em dezembro

Foto: Douglas Magno/LatinContent/Getty Images

Mais de três anos após sua despedida com a camisa do Atlético-MG, Ronaldinho Gaúcho voltará a Belo Horizonte para a disputa de uma partida beneficente no Mineirão. O craque será o destaque do “Game of Dreams”, que acontecerá no dia 8 de dezembro, às 16h, no Gigante da Pampulha.

A partida será disputada entre as equipes dos Amigos do Ronaldinho contra os Amigos do Penta, homenageando os campeões mundiais com a Seleção Brasileira em 2002 e a cidade de Belo Horizonte, que completa 120 anos no dia 12 de dezembro.

Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir das 20h desta sexta neste site. A venda física se inicia na semana que vem, no Shopping Oiapoque. Os preços das inteiras são R$ 100 e R$120. Após a primeira semana de vendas, os preços serão reajustados.

Os organizadores do evento pedem que os torcedores levem um quilo de alimento não perecível no momento da retirada dos vouchers e também no dia da partida. A expectativa é arrecadar mais de 50 toneladas de alimentos. Além das doações, a renda líquida obtida com os ingressos será destinada a entidades sem fins lucrativos parceiras do evento.

Os jogadores participantes terão seus nomes divulgados em setembro. O jogo será transmitido pelo Sportv. Além das atrações esportivas, o evento conta com um coral e uma escola de samba do Rio de Janeiro, uniformes assinados pelo estilista mineiro Ronaldo Fraga, além do pontapé inicial dado por um refugiado.