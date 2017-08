Sai Rafael Carioca, volta Clayton: Atlético-MG se movimenta no mercado

(Fotos: Bruno Cantini/Atlético-MG / Daniel Augusto Junior/Agência Corinthians) | Arte: Rodrigo Rodrigues/VAVEL.com

Eliminado da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, além da fraca campanha no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG tem mudanças no elenco para o resto da temporada. O volante Rafael Carioca está de partida para o Tigres, do México, ao passo que o atacante Clayton , emprestado ao Corinthians, retornará ao time alvinegro nos próximos dias.

Carioca

O meio-campista já foi liberado pelo Atlético para viajar ao México, realizar exames médicos e assinar contrato de três anos com o clube mexicano. O Galo aceitou uma proposta de US$ 3 milhões pelo atleta. A agremiação mineira era dona de 50% dos direitos do camisa 5. O Spartak Moscou, da Rússia, detém a outra parte.

A negociação com o Tigres foi retomada nos últimos dias. Ambos os clubes iniciaram as conversas em julho. Após um mês, os mexicanos ofereceram uma quantia que agradou a diretoria atleticana.

Rafael Carioca foi contratado pelo Atlético em agosto de 2014 junto ao Spartak Moscou. O jogador disputou 171 jogos (87 vitórias, 37 empates e 47 derrotas) e anotou cinco gols. Defendendo a camisa preta e branca, ajudou o time a conquistar uma Copa do Brasil (2014) e dois Campeonatos Mineiros (2015 e 2017).

Nesta temporada, Carioca conviveu com inúmeras críticas da torcida. O volante era tido como um jogador “sem raça” por parte dos torcedores. Porém, cresceu de produção nos últimos jogos e virou líder de roubadas de bolas, passes certos e, ainda, o atleta que mais recebe falta do time mineiro.

Clayton

Clayton voltará a treinar na Cidade do Galo após empréstimo pelo Corinthians (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

A pedido do técnico Rogério Micale, dirigentes do Atlético entraram em contato com cartolas do Corinthians para antecipar o retorno de Clayton. Encostado no Timão, o jogador ficaria emprestado até o fim deste ano. Marlone, por outro lado, permanecerá no Galo até dezembro. O meia foi envolvido na troca que levou Clayton ao time paulista, em março.

Clayton disputou 14 jogos pelo Corinthians, sendo apenas dois como titular, e marcou dois gols. A última partida do atacante foi no dia 26 de julho, há quase um mês, contra o Patriotas, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana.

No treino desta terça-feira (22), no CT Joaquim Grava, o atacante de 21 anos recebeu xingamentos do volante Fellipe Bastos, que o chamou de “moleque do c******”. Ele tomou um drible e abriu mão da jogada, causando a fúria de seu companheiro de time.

Clayton vira mais uma opção para o setor ofensivo do Atlético, que tem rendido pouco na temporada. Grande investimento da diretoria atleticano em 2016, o atleta não correspondeu às expectativas. Foram 52 jogos e oito gols com a camisa alvinegra.