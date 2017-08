Micale pode contar com atacante Clayton para jogo contra Ponte Preta

Clayton fica à espera da regularização dos documentos para estar à disposição em Campinas (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O técnico do Atlético-MG, Rogério Micale, pode ter um reforço para a partida contra a Ponte Preta, domingo (27), às 16h, em Campinas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o atacante Clayton, que está retornando ao Galo a pedido do treinador alvinegro. O jogador estava emprestado ao Corinthians.

Clayton foi liberado pelo Timão e chega à capital mineira nesta quinta-feira (24), onde deve ir para a Cidade do Galo participar do treino com o restante do grupo. Agora, o jogador depende que seus documentos sejam regularizados para que possa ser relacionado por Micale.

Com Clayton, o técnico atleticano passa a ter 11 opções para o setor ofensivo (meias e atacantes) do Atlético: Capixaba, Elder, Fred, Luan, Marlone, Otero, Pablo, Rafael Moura, Robinho e Valdívia.

Clayton se despede do Corinthians

Clayton usou as redes sociais nesta quarta-feira (23) para dizer adeus ao Corinthians. Segundo o atacante, ele deixa o clube paulista com sentimento de "dever cumprido".

"Em março, cheguei ao Corinthians confiante de que daria o meu melhor em cada jogada, correria por cada bola para representar os mais de 40 milhões de corintianos. Cinco meses se passaram, e me despeço com a certeza de dever cumprido: um título do Campeonato Paulista e o time com a melhor campanha do Brasileiro. Agradeço ao Corinthians por todo suporte e confiança depositada no meu trabalho, aos meus companheiros de time, à comissão técnica e a todos os profissionais do clube. Para muitos pode parecer um fracasso ficar apenas cinco meses em uma equipe, mas para mim, pessoalmente e profissionalmente, foi uma experiência muito enriquecedora. Em campo poderia ter sido melhor, mas nem tudo é da forma que planejamos. O time está numa fase excelente e não tive tantas oportunidades", escreveu.

O atleta ainda se mostrou empolgado para a nova chance que ganha no Atlético-MG. "Hoje, retorno ao Atlético-MG para um novo desafio. Agradeço ao professor Rogério Micale pela confiança e ao Atlético, que mais uma vez acredita no meu trabalho. Chego motivado para dar o meu melhor dentro de campo e ajudar meus companheiros a conquistar tudo pelo Galo", findou.