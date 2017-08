Rafael Carioca é anunciado pelo Tigres e se despede do Atlético-MG: "Continuo na torcida"

Rafael Carioca conquistou quatro títulos pelo Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Agora é oficial. O volante Rafael Carioca foi anunciado, na noite nessa quinta-feira (24), como novo reforço do Tigres, do México. O agora ex-jogador do Atlético-MG assinou contrato de três anos com o novo clube. Após longa negociação, a agremiação mexicana apresentou uma proposta de US$ 3 milhões que convenceu a diretoria alvinegra, dona de 50% dos direitos do atleta. O Spartak Moscou, da Rússia, detém a outra parte.

Rafael Carioca chegou ao estado de Nuevo León, localizado no norte do México, nessa quarta-feira (24) para realizar exames médicos e firmar compromisso com o Tigres. No aeroporto, foi saudado por torcedores e posou para foto com o cachecol do clube.

Nas redes sociais, o meio-campista se despediu da torcida atleticana e agradeceu pelos três anos em Belo Horizonte. "Hoje inicio um novo desafio na minha carreira, no Tigres (MEX). Saio do Atlético Mineiro pela mesma porta que entrei: a da frente. Com a certeza de ter feito o meu melhor para ajudar o clube a conquistar títulos. Nesses três anos, foram quatro conquistas: Copa do Brasil, dois campeonatos mineiros e a Flórida Cup. Tenho orgulho de ter vestido essa camisa. Fica aqui o meu agradecimento a diretoria, treinadores que me ajudaram nesses anos, companheiros de time e torcedores. Mesmo de longe, continuo na torcida pelo Atlético. Obrigado!!!", escreveu.

Rafael Carioca chegou ao Atlético em agosto de 2014 junto ao Spartak Moscou. O jogador disputou 171 jogos (87 vitórias, 37 empates e 47 derrotas) e anotou cinco gols. Defendendo a camisa preta e branca, conquistou uma Copa do Brasil (2014), uma Florida Cup (2016) e dois Campeonatos Mineiros (2015 e 2017).

Nesta temporada, Carioca conviveu com inúmeras críticas da torcida. O volante era tido como um jogador “sem raça” por parte dos torcedores. Porém, cresceu de produção nos últimos jogos. Ele deixa o clube sendo o maior passador da equipe (2396 passes certos, com aproveitamento de 94,37%), segundo jogador com mais desarmes (86), segundo com mais faltas recebidas (72) e terceiro que mais atuou no ano (43 jogos).

Para o lugar de Carioca, o técnico Rogério Micale pode utilizar Gustavo Blanco, Yago, Ralph ou Roger Bernardo. Adilson e Elias são titulares, e Lucas Cândido está lesionado. Caso queira deixar o time com somente um volante, em um hipotético esquema 4-1-4-1, o comandante pode optar por um meia ofensivo: Valdívia, Otero, Marlone, Robinho, Capixaba, Pablo ou Clayton (retorna ao Galo após empréstimo ao Corinthians).