Em busca da titularidade, Valdívia projeta manter nível de boas atuações pelo Atlético-MG

Valdívia tem contrato de um ano com o Atlético (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O meia-atacante Valdívia vive a expectativa de conseguir a titularidade já neste domingo (27), onde o Atlético-MG enfrentará a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, já que o jogador vem apresentando um confiança e um bom futebol nas últimas partidas em que foi acionado.

“O que mais quero é ajudar o Atlético. O Micale sabe a hora de colocar, então, tem que respeitar. Estou trabalhando forte para, quando entrar no jogo, quando ele precisar, estar pronto. Agora, é ter uma boa sequência e pensar no próximo jogo. É um jogo importante e precisamos vencer fora de casa”, disse o jogador.

Valdívia marcou seu primeiro gol com a camisa do Atlético na partida contra o Fluminense, na última segunda-feira (27), no Maracanã, Rio de Janeiro. O meia foi responsável pelo gol de empate do Galo, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1. Ele falou sobre a sensação de balançar as redes pelo time mineiro.

“Foi um gol bem esperado, eu estava precisando desse gol e, graças a Deus, pude marcar. Para mim, o gol é importante para o resto da caminhada no campeonato. Infelizmente, a vitória não veio, mas sempre pensando no próximo jogo. Temos que dar a vida contra a Ponte para poder vencer”, afirmou.

Valdívia disse, ainda, que o primeiro gol anotado pelo clube alvinegro é um grande ganho de confiança. “Fiquei muito feliz. O gol da mais confiança, de poder arriscar e errar, de tentar de novo. Então, espero que isso me ajude para que eu possa ajudar o Galo”, finalizou.

O jogador foi contratado pelo Galo em maio de 2017 e, desde lá, já disputou dez partidas pelo Galo, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas. O contrato do jogador com o clube tem duração de um ano.