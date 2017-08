Marcos Rocha almeja clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro na final da Copa da Primeira Liga

Para Marcos Rocha, Atlético-MG tem que entrar com força máxima nos jogos da Primeira Liga (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O lateral Marcos Rocha, do Atlético-MG, concedeu entrevista coletiva na Cidade do Galo, nessa segunda-feira (28), e analisou o rendimento do time na contra a Ponte Preta, no último domingo (27), em Campinas. A equipe alvinegra ganhou de virada, por 2 a 1, e deu um ânimo ao grupo para o próximo compromisso. Na quarta-feira (30), às 19h30, os comandado de Rogério Micale enfrentarão o Internacional, no Beira Rio, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga.

“É importante você disputar mais um jogo com a força máxima, independente de ser um campeonato de menor expressão, que está começando agora. Todo mundo focado para fazer um grande jogo, jogar contra uma grande equipe, que é o Internacional. É importante para a gente poder continuar dando sequência ao trabalho do Micale e ajustando os detalhes para se acertar no campeonato brasileiro”, disse.

Para chegar à final da Primeira Liga, o Atlético precisa bater o Inter fora de casa e superar o adversário da semifinal – Flamengo ou Paraná –, em Belo Horizonte. Na decisão, pode encontrar Cruzeiro, Grêmio, Londrina ou Fluminense. Marcos Rocha pensa longe e, caso o Atlético consiga avançar à finalíssima da competição, quer enfrentar o rival.

“O Galo pode pegar o Cruzeiro se chegar à final, e isso é mais uma decisão. Espero que possa ser um grande jogo, a gente possa estar num momento bom e possamos conseguir mais um título em cima do nosso rival”, afirmou.

Tempo para Micale

Fora da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o Atlético ficou com um calendário mais livre. Assim, o técnico Rogério Micale tem mais tempo para treinar e preparar a equipe para os jogos do Campeonato Brasileiro.

“É importante para o Micale ter esse tempo, pois chegou bem pressionado, uma pressão danada que a gente está vivendo esse ano aqui, e hoje você tem de dez a 15 dias para poder trabalhar. Poder estar conhecendo melhor o grupo e ele ter conhecimento de outros jogadores que estão atuando pouco, então vai ser importante para ele e para nós, jogadores, depois de uma virada contra a Ponte Preta. Todos nós acalmamos os nossos ânimos. Você tirar um pouco da pressão durante essas semanas para que você possa dar uma sequência melhor dentro do campeonato”, avaliou.