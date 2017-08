Com Fred e Robinho, Micale define Atlético-MG para encarar Inter pela Primeira Liga

Fred e Robinho treinam na cidade do Galo, dupla joga contra o Internacional. (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

O Atlético-MG treinou pela última vez na Cidade do Galo antes de viajar para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional pelas quartas de final da Primeira Liga. A decisão será em jogo único e já vale vaga para a semifinal da competição.

No time treinado por Rogério Micale, sete jogadores que vêm sendo titulares da equipe serão poupados. A presença de Robinho entre os titulares é a novidade, já que o atacante veterano esteve no banco de reservas pelas últimas sete partidas do Galo.

Victor, Leonardo Silva, Fábio Santos, Adilson, Elias, Luan e Rafael Moura são os nomes poupados. A formação titular para a partida no Beira-Rio deve contar com: Giovanni; Marcos Rocha, Bremer, Gabriel e Leonan; Yago, Roger Bernardo e Valdívia; Robinho, Clayton e Fred.

Dentre os relacionados, três jogadores participam da equipe B do Atlético, que atualmente disputa a Série B do Campeonato Mineiro: o lateral-esquerdo Mansur, o meia Marco Túlio e o atacante Elder.

Fora da Copa do Brasil e da Copa Libertadores e ocupando a 11ª colocação no Campeonato Brasilero, a Primeira Liga passa a ser a única chance de conquistar um título para o Atlético em 2017, ainda que o foco do clube seja conquistar a vaga para a Libertadores do ano que vem, ficando entre os seis primeiros colocados do Brasileirão.

O vencedor de Inter x Atlético, na quarta-feira (30), às 19h30, no Beira-Rio, já tem compromisso pela fase semifinal da competição no sábado (02), quando enfrenta o vencedor do duelo entre Flamengo e Paraná Clube.

Confira os relacionados do Galo para o jogo em Porto Alegre:

Giovanni e Cleiton; Gabriel, Bremer, Matheus Mancini e Erazo; Marcos Rocha, Leonan e Mansur; Roger Bernardo, Yago e Ralph; Valdivia, Marlone e Marco Túlio; Robinho, Clayton, Pablo, Fred e Elder.