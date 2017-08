Com Fred e Robinho juntos, Rogério Micale define Atlético-MG para semifinal contra Inter

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O técnico Rogério Micale vai levar uma formação mista do Atlético-MG para a partida desta quarta-feira (30) contra o Internacional, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Primeira Liga. Destaque para a presença de Fred e Robinho, dois dos maiores goleadores em atividade no futebol atualmente, que voltam a estar entre os onze titulares do Galo para esta partida e vão atuar juntos no escrete inicial pela primeira vez desde a chegada do treinador ao alvinegro.

Há alguns dias o comandante alvinegro realizou conversas com as duas estrelas do time, e, na manhã desta terça-feira durante o treino, optou por orientá-los de forma individual, estratégia que visa acertar os detalhes com cada um dos jogadores.

Além do retorno de Fred e Robinho ao time titular, outro nome de destaque aparece no time, o lateral direito Marcos Rocha, que vai para a partida por falta de opção no banco de reservas, já que o possível substituto Alex Silva está suspenso. O jogador foi expulso na partida contra o Grêmio, na primeira fase, enquanto ainda atuava pelo América-MG.

O goleiro Victor, o zagueiro Leonardo Silva, o lateral-esquerdo Fábio Santos, o volante Adilson, os meias Elias, Cazares e Luan, além do atacante Rafael Moura não foram relacionados para o confronto no Beira Rio. Vale lembrar que Cazares foi convocado pela seleção equatoriana para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018.

O time realizou atividade em campo reduzido, além de treinar cobranças de pênaltis e finalizações da entrada da área. Os jogadores que não vão ao Sul do país fizeram apenas um trabalho na academia do clube. O time titular deve contar com Giovanni, Marcos Rocha, Gabriel, Bremer e Leonan; Roger Bernardo, Yago, Valdívia, Clayton; Robinho e Fred.