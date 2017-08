Giovanni enaltece trabalho do preparador de goleiros após boa atuação contra Inter

Giovanni fez grandes defesas contra o Inter (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

A vitória do Atlético-MG sobre o Internacional por 1 a 0 teve outro herói, além do autor do único gol do jogo, o atacante Clayton. A partida da noite desta quarta-feira (30), no estádio Beira-Rio, valeu pelas quartas de finais da Copa da Primeira Liga. Com a vitória, o Galo avança às semifinais da competição. O gol de Clayton, aos 38 minutos do primeiro tempo, manteve o alvinegro vivo na competição.

Porém, Clayton não foi o único protagonista da partida. O principal nome do jogo. Com diversas defesa durante a partida, o goleiro Giovanni foi o melhor jogador em campo. O arqueiro fez defesas que levaram o Galo adiante na competição. Em um lance, perto do fim do jogo, Giovanni fez uma sequência de três defesas, garantindo a vitória do Atlético. Após a partida, perguntado sobre como fazer uma boa atuação mesmo sem ritmo, o guarda redes agradeceu os elogios e enfatizou o trabalho do preparador de goleiros, Chiquinho.

"Todo mundo que me conhece sabe como eu trabalho. Nos treinamentos eu me dedico ao máximo. Hoje eu consegui mostrar mais uma vez o meu trabalho. Isso também mostra a capacidade do nosso preparador de goleiros, Chiquinho. Gostaria de o parabenizar pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, tanto comigo, quanto com Uílson, Cleiton e com o Victor, e assim a gente consegue corresponder dentro de campo e ajudar a equipe, como foi hoje", comentou.

Classificado à fase semifinal, o Atlético aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Paraná. A próximo compromisso dos mineiros será já no próximo sábado (2), às 19h00, novamente pela Copa da Primeira Liga 2017. O jogo ainda não tem local definido.