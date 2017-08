Em seu retorno ao Atlético-MG, Clayton faz gol da classificação e ganha elogios de Micale

Foto: Bruno Cantini/Atlético/MG

Com o pedido do técnico do Atlético-MG, Rogério Micale, o atacante Clayton voltou ao elenco alvinegro e demonstrou que pode ser a peça que o treinador tinha em mente para o ataque do time. O atleta fez seu jogo de reestreia na vitória sobre a Ponte Preta, fora de casa, pelo Brasileiro, e teve chance de iniciar o duelo contra o Internacional, nesta quarta-feira, pela Primeira Liga. Ele marcou o único gol da partida e levou o Galo à semifinal da competição.

No retorno ao Atlético, o atacante deu mostras de que pode se entender bem no ataque com as duas maiores estrelas do elenco alvinegro. A jogada do gol atleticano teve participação de Robinho e Fred. Clayton finalizou de fora da área, no canto, sem chances para Marcelo Lomba.



“É muito importante, nessa volta, fazer o gol da classificação. Passa confiança. Tenho que agradecer o Micale também pelo pedido da volta e o grupo que me recebeu muito bem”, comentou Clayton, que teve a atuação elogiada pelo técnico atleticano.



“Ele foi bem. O primeiro tempo foi muito bom, melhor que o segundo, em que o Inter voltou melhor que a nossa equipe. O Clayton teve sua chance e fez. Isso é uma característica dele, do que eu conheço dele. Foi participativo na hora de fechar as linhas, ajudou bastante. Estava bem para continuar, mas eu precisava ver o Marlone. Dar oportunidade a ele também. O Clayton fez gol e isso fortalece o jogador”, analisou Micale.



O elenco alvinegro retorna do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira e tem a reapresentação marcada para sexta na Cidade do Galo, iniciando a preparação para o confronto contra o Paraná-PR, no sábado, pela semifinal da Primeira Liga. Segundo Rogério Micale, o Atlético-MG entrará em campo com os que estiverem o que tiver de melhor em termos físicos e técnicos. Pode ser a chance de Clayton ter a sequência que deseja na equipe.