Com titulares, Atlético-MG divulga lista de convocados para jogo diante do Paraná pela Primeira Liga

Em clima descontraído, Galo fechou sua preparação para duelo contra Paraná (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

O time do Atlético-MG já está definido para estrear na semifinal da Copa da Primeira Liga. A equipe alvinegra enfrenta o Paraná, no Independência, às 19h deste sábado (2), e busca fazer um resultado positivo para avançar à final da competição.

O Galo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o time paranaense e deve entrar em campo com seus principais jogadores. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Micale admitiu já pensar no duelo contra próximo adversário do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. O treinador convocou 24 atletas.

Servindo às seleções, os meias Otero e Cazares vão desfalcar a equipe alvinegra. Além disso, o volante Gustavo Blanco ainda não se recuperou de lesão muscular e continua afastado.

O vencedor do confronto na Arena Independência garante a vaga na final da competição e espera o vencedor de Londrina x Cruzeiro, que ocorrerá no dia 8 de outubro.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Paraná

Goleiros: Victor, Giovanni e Cleiton

Laterais: Marcos Rocha, Alex Silva, Fábio Santos e Leonan

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Erazo

Volantes: Roger Bernardo, Adilson, Elias e Yago

Meias: Valdívia e Marlone

Atacantes: Robinho, Luan, Clayton, Pablo, Fred e Rafael Moura