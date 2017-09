Atlético-MG toma sustos, mas vence Paraná Clube e avança à decisão da Primeira Liga

Com gol solitário de Elias, o Atlético-MG derrotou o Paraná Clube, na noite deste sábado (2), por 1 a 0, na Arena Independência, e avançou à final da Copa da Primeira Liga. O time atleticano jogou bem durante boa parte do jogo, mas tomou duas bolas na trave – uma no primeiro tempo e outra no segundo.

Agora, o Galo espera o próximo finalista, que sairá do confronto entre Londrina e Cruzeiro, que medem forças na manhã deste domingo (3), às 11h, no Estádio do Café, em Londrina. A decisão da Primeira Liga está marcada para o dia 8 de outubro.

Confira o lance a lance do jogo:

48' FIM DE JOGO! O Galo está classificado para a final da Primeira Liga e espera o próximo finalista, que sairá do confronto entre Londrina x Cruzeiro, às 11h desse domingo (3). O time Alvinegro jogou bem e eliminou o Paraná por 1 a 0, gol de Elias, aos 28 do primeiro tempo e segue firme na busca pelo título inédito da competição. Apesar de perder algumas boas chances com Fred e Rafael Moura, que coincidentemente estão em jejum de gols há pelo menos cinco jogos, o Atlético se destacou na partida e saiu com a vitória, seguida da classificação.

Público: 12.764; Renda: R$ 129.842,00

47' João Pedro cobra a falta direto na trave, Leandro Vilela tenta o gol mas chuta em cima de Victor, que salva o Galo já nos acréscimos

46' AMARELOU GALO! Yago comete falta e recebe cartão amarelo

45' Clayton toca para Rafael Moura dentro da grande área, que chuta fraco nas mãos do goleiro Richard

45' Ítalo recebe bom lançamento, mas é marcado impedimento do ataque do Paraná

43' João Pedro recebe falta. Renatinho cobra, a bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta para o Atlético

40' Marcos Rocha tenta lançamento, mas a bola sai em tiro de meta

40' Luan toca para Rafael Moura, que chuta fraco nas mãos do goleiro Richard

37' Paraná desce todo para o ataque, Fábio Santos recupera, arma o contra-ataque, mas a bola passa na frente de Rafael Moura

37' Falta cobrada nas mãos do goleiro Victor

36' SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Robinho, entra Clayton

36' AMARELOU GALO! Robinho comete falta em Cristovam e recebe cartão amarelo

35' Rafael Moura tenta ataque, mas toca errado

34' Robinho toca para Rafael Moura, que está em posição de impedimento

33' Vitor Feijão recebe bom lançamento, mas para em Leonardo Silva

33' Falta cobrada, Eduardo Brock cabeceia, mas a bola sai por cima do gol

32' AMARELOU GALO! Cartão amarelo para Gabriel

32' Falta para o Paraná, próxima à grande área

31' SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Fred, entra Rafael Moura

30' Escanteio cobrado para fora

30' Paraná tenta o cruzamento, mas Gabriel manda para escanteio

29' SUBSTITUIÇÃO NO PARANÁ! Sai Alemão, entra Ítalo

28' Fred chuta fraco e Richard defende

26' QUASE!!! Valdívia leva pro fundo, cruza para Fred, que domina sozinho de frente para o gol e chuta pra fora

25' Luan tenta o toque para Fred, mas a zaga afasta

23' SUBSTITUIÇÃO NO PARANÁ! Sai Maidana, entra Rayan

22' SUBSTITUIÇÃO NO GALO! Sai Adilson, entra Yago

21' Robinho chuta para o gol, mas está em posição irregular

20' Luan cobra escanteio e a zaga tira de cabeça

20' Galo troca passes com facilidade no ataque, mas Igor manda para escanteio

18' SUBSTITUIÇÃO NO PARANÁ! Sai Gabriel dias, entra Vitor Feijão

17' Escanteio cobrado nas mãos do goleiro Richard, mas juiz manda voltar a cobrança. Valdívia cobra novamente, e Adilson manda para fora. Tiro de meta para o Paraná

16' Fábio Santos cruza e Maidana cede o escanteio

15' Luan toca para Fred, que perde o ângulo e ganha lateral

14' Valdívia cobra escanteio e a zaga afasta

13' Galo chega bem com Marcos Rocha, que toca para Robinho, mas a zaga paranista cede escanteio

13' Alemão recebe bom lançamento, mas comete falta de ataque

12' Galo chega no contra-ataque, mas para na zaga do Paraná

11' Escanteio cobrado forte demais, tira a zaga do Galo

11' Paraná tenta chegar com Igor, mas para na zaga atleticana, que cede escanteio

10' Paraná tenta um contra-ataque, mas Marcos Rocha manda para a lateral

9' Atlético segue pressionando, mas não consegue furar a marcação do time do Paraná

6' Fred toca no Robinho, mas a zaga afasta. A bola volta para o Alvinegro, Fábio Santos cruza na cabeça de Valdívia, que manda a bola pra fora

5' Escanteio cobrado, mas a zaga do Paraná afasta

4' Robinho chega na linha de fundo, mas a zaga tira e cede escanteio

3' Galo chega no ataque, Robinho tenta cruzar mas a bola sai e é tiro de meta para o Paraná

2' Paraná tenta sair para o ataque, mas para na marcação do Galo

1' Falta cobrada direto para fora. Passou por cima do gol defendido por Victor

1' Luan comete falta em Vinicius Kiss

00' BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Atlético-MG 1 x 0 Paraná

45' Falta cobrada mas a zaga atleticana afasta

45' Bola bate no baço de Leonardo Silva e juiz marca falta

43' AMARELOU PARANÁ! Mais um amarelo, desta vez para Leandro Vilela

43' AMARELOU PARANÁ! João Pedro tira a bola com o braço e ganha amarelo

42' Valdívia cobra escanteio, que sai muito forte, mas a zaga afasta

41' Robinho chuta fraco e goleiro Richard espalma para escanteio

40' Fábio Santos faz bonita jogada, chuta cruzado mas a bola passa na frente de Fred

38' Valdívia cobra falta, goleiro Richard espalma para a lateral

38' Robinho ia escapando pelo lado esquerdo, mas é parado com falta

37' Valdívia cobra escanteio, a zaga afasta e cede lateral para o Galo

36' Robinho tenta chute de fora da área, bate na zaga e ganha escanteio

34' Marcos Rocha cruza a bola na área, mas chute sai

33' Falta para o Paraná no meio campo

32' Igor tenta cruzar, mas para na zaga atleticana

28' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO GALO!!! Marcos Rocha lança para Luan, que toca para Elias. Elias chuta forte, uma bola inalcançável para o goleiro Richard

28' Robinho tenta a finta no zagueiro do Paraná dentro da grande área, mas perde a bola

27' Bola bate no braço de Fred e é nova falta para o time do Paraná

25' Falta cobrada, Paraná tenta ameaçar o Galo e ganha falta na lateral direita. Falta cobrada na mão do goleiro Victor

24' Falta para o Paraná no meio campo

23' Marcos Rocha arriscou o chute a gol, mas o goleiro Richard defende com firmeza

21' Valdívia cobra escanteio, mas zaga do Paraná afasta

21' Atlético ganha novo escanteio

20' Escanteio cobrado por Valdívia, mas a zaga afasta

19' Valdívia cobra falta direta e goleiro Richard espalma para escanteio

18' Robinho recebe falta próxima à grande área

17' QUASE!! Escanteio cobrado, Eduardo Brock cabeceia na trave do goleio Victor e volta para a grande área, mas a zaga atleticana afasta

16' Paraná sobe no contra-ataque e ganha escanteio

15' Fábio Santos tenta cruzar, mas a zaga afasta

13' Robinho cruza na área, mas a zaga afasta

10' QUASE!!! Adilson chuta forte, goleiro Richard espalma para dentro da área e cai no pé do Robinho, que chuta para fora

09' Luan faz lançamento para Fred, mas sai muito forte e fica com o goleiro Richard

08' Descida perigosa do Galo no contra-ataque, mas o passe final sai errado e fica com o goleiro Richard

07' Galo pressiona, mas Elias comete falta de ataque

06' Falta comedida em cima de Leandro Vilela, no meio campo

05' Escanteio cobrado mas a zaga afasta

04' Falta cobrada, Fred cabeceia mas goleiro defende, escanteio

03' Vinicius Kiss põe a mão na bola e é falta para o Galo, próxima à grande área

02' Luan chuta de fora da área, mas a bola passa a frente do gol defendido por Richard

01' Atlético tenta chegar na área do Paraná, mas não consegue sair da marcação

00' Começa o jogo

GALO ESCALADO! VIctor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Elias, Adilson; Robinho; Luan, Valdívia; Fred

Preparados para o Hino Nacional

Times em campo!

O Paraná também passou para as quartas de final em segundo lugar, do Grupo D, com 4 pontos e, curiosamente, com uma vitória, um empate e uma derrota. O Tricolor paranaense enfrentou o Flamengo nas quartas de final e eliminou o time carioca nos pênaltis, pelo placar de 5 a 4, no estádio Kleber Andrade (RJ).

Segundo colocado pelo Grupo C com 4 pontos, o Galo se classificou com uma vitória, um empate e uma derrota na fase de grupos da competição. Nas quartas de final, enfrentou o Internacional na última quarta-feira (30), no Beira Rio e venceu por 1 a 0, com gol de Clayton aos 39 do primeiro tempo.

Quem passar, enfrenta o vencedor da outra semifinal, disputada por Londrina e Cruzeiro, que jogam neste domingo (3), a partir das 11 da manhã, no Estádio do Café, em Londrina-PR. A possibilidade de uma final estadual, seja esta mineira ou paranaense, é grande. Um detalhe peculiar no torneio.

O duelo, em jogo único, repete as quartas-de-final da Copa do Brasil deste ano. Naquela oportunidade, o Galo eliminou o Tricolor da Vila. Na primeira partida, no Couto Pereira, vitória paranista por 3 a 2. Na volta, em Belo Horizonte, triunfo alvinegro por 2 a 0 e vaga atleticana para a fase seguinte.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Atlético-MG x Paraná ao vivo, válido pela semifinal da Copa da Primeira Liga, às 19h (de Brasília) no estádio Independência, em Belo Horizonte. ​Siga com a VAVEL Brasil!