Jogo Atlético-MG x Paraná AO VIVO online na Primeira Liga 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo disputado pela seminfinal da Copa da Primeira Liga 2017, no Estádio Independência, às 19h do dia 2 de setembro.

O Atlético-MG enfrenta o Paraná neste sábado, às 19h, no estádio Independência, pela semifinal da Copa da Primeira Liga.

O Paraná também passou para as quartas de final em segundo lugar, do Grupo D, com 4 pontos e, curiosamente, com uma vitória, um empate e uma derrota. O Tricolor paranaense enfrentou o Flamengo nas quartas de final e eliminou o time carioca nos pênaltis, pelo placar de 5 a 4, no estádio Kleber Andrade (RJ).

Segundo colocado pelo Grupo C com 4 pontos, o Galo se classificou com uma vitória, um empate e uma derrota na fase de grupos da competição. Nas quartas de final, enfrentou o Internacional na última quarta-feira (30), no Beira Rio e venceu por 1 a 0, com gol de Clayton aos 39 do primeiro tempo.

Quem passar, enfrenta o vencedor da outra semifinal, disputada por Londrina e Cruzeiro, que jogam neste domingo (3), a partir das 11 da manhã, no Estádio do Café, em Londrina-PR. A possibilidade de uma final estadual, seja esta mineira ou paranaense, é grande. Um detalhe peculiar no torneio.

O duelo, em jogo único, repete as quartas-de-final da Copa do Brasil deste ano. Naquela oportunidade, o Galo eliminou o Tricolor da Vila. Na primeira partida, no Couto Pereira, vitória paranista por 3 a 2. Na volta, em Belo Horizonte, triunfo alvinegro por 2 a 0 e vaga atleticana para a fase seguinte.

