Victor comenta 'defesa salvadora' após vitória suada e mira título da Primeira Liga: "Vale muito"

Goleiro foi responsável por evitar o gol de empate do Paraná (Foto: Bruno Cantini/Atletico-MG)

E, mais um vez, Victor fez jus ao apelido dado pelos atleticanos de 'São Victor'. Na noite desse sábado (2), na Arena Independência, o goleiro do Atlético-MG deu um 'tapinha' na bola, com a mão direita, e evitou, aos 47 minutos do segundo tempo, o gol de empate do Paraná Clube, que faria a partida ser decidia nos pênaltis.

“Foi muito rápido. A bola bateu na trave e voltou para o jogador do Paraná. Só foi o tempo de eu conseguir levantar e tirar a bola da frente do gol” comentou o camisa 1, que tem um grande histórico de defesas difíceis com a camisa alvinegra.

Ainda sobre a classificação, Victor lamentou as chances desperdiçadas pelos colegas do ataque que poderiam ter dado uma vitória mais tranquila ao time. Fred perdeu duas grandes chances de marcar, enquanto Rafael Moura, que entrou no lugar do camisa 9 no segundo tempo, também desperdiçou uma oportunidade clara de gol.

“Não precisaríamos passar tanto susto como passamos. Sofremos um pouquinho no final, mas o importante foi a classificação para disputar mais um título”, comentou.

A respeito do possível adversário da final, o goleiro disse não ter preferências por nenhum adversário. Londrina e Cruzeiro decidem, às 11h da manhã deste domingo (3), a outra vaga na decisão da Copa da Primeira Liga. Quem passar, enfrentará o Atlético, no dia 8 de outubro. Caso a Raposa passar, ocorrerá o segundo clássico mineiro na competição, já que o primeiro aconteceu pela fase de grupos, em fevereiro, jogo em que o time celeste venceu por 1 a 0.

“Preferência? Quem quer ser campeão, não pode escolher adversário. Independentemente da importância que seja dada por alguns, para a gente, sem dúvida, vale muito conquistar esse título”, ressaltou.

Antes de decidir o título, o Galo ainda terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro será contra o Palmeiras, no próximo sábado (9), na Arena Independência, pela 23ª rodada do certame. O Galo ocupa a décima posição do Brasileirão, com 29 pontos.