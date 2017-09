Victor vê partida contra Palmeiras como chance para embalar no Brasileirão

Google Plus

Victor é um dos pilares defensivos do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentarão pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para sábado (9), às 16h, no Independência. O Galo é o décimo colocado e, com uma vitória, pode até ingressar entre os seis primeiros colocados da competição, que garantem vaga na Libertadores da próxima temporada. O Verdão vem na quarta posição e busca manter sua colocação entre os líderes.

Ambas as equipes eram consideradas como favoritas aos principais títulos da temporada, mas tiveram um desempenho abaixo da média, o que resultou na desclassificação da Copa Libertadores e no distanciamento da liderança do Campeonato Brasileiro.

A distância entre Palmeiras e Atlético é de sete pontos, podendo cair para quatro em caso de vitória mineira. O goleiro Victor avalia a importância da partida para a classificação, mas também para melhorar o aspecto emocional da equipe.

“É um jogo que, além de poder nos impulsionar em termos de tabela, vencer um adversário da grandeza do Palmeiras te dá um ímpeto a mais, uma confiança maior para a sequência. Então, é um jogo importante não só em termos de tabela, mas que pode nos dar um ganho de confiança muito grande para a sequência do Brasileiro”, disse o goleiro.

A oportunidade de enfrentar o Palmeiras, em Belo Horizonte, poderia pesar em favor dos mineiros, mas para isso, o time precisa melhorar seu desempenho diante do torcedor. O Galo é o terceiro pior mandante do campeonato, tendo somado apenas 11 dos 33 pontos disputados em casa.

Victor acredita na partida como uma oportunidade para se assegurar na parte de cima da tabela e chegar ao G-6, meta anunciada como obrigação pelo presidente Daniel Nepomuceno após a eliminação na Copa Libertadores, mas reconhece as dificuldades impostas pela equipe alviverde.

“É mais um jogo difícil, disputado, contra uma equipe bem treinada, o Cuca é um grande treinador, a gente sabe o que ele faz dia a dia para motivar os seus jogadores. Certo que será um jogo difícil, bem disputado, mas é também uma possibilidade para a gente poder confirmar nossa ascensão na temporada, buscar uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo de fundamental importância para as nossas pretensões dentro da competição”, concluiu o jogador.