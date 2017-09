Fred se diz tranquilo em relação a jejum de gols e espera quebrá-lo contra Palmeiras

Fred comemora gol contra o Atlético-GO, a última vez que o atacante foi às redes (Foto: Bruno Cantini-Atlético MG)

Seis jogos sem balançar as redes não é uma situação comum na carreira de Fred. O centroavante é o artilheiro do Atlético-MG na temporada, com 23 gols, mas está sem marcar desde o dia 16 de julho, em partida contra o Atlético-GO, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante acredita que a partida contra o Palmeiras pode ser o fim do jejum de gols e se diz tranquilo em relação ao período sem conseguir marcar.

“A gente que está no futebol já passou por vários momentos e nada melhor do que um grande jogo como esse. Dentro de campo as coisas mudam muito rápido. Neste ano já vivi algumas mudanças nesse cardápio que o futebol oferece para gente, mas tudo bem tranquilo, sabendo que tem que trabalhar bem para chegar no sábado e colocar a bola para dentro. Ansiedade não existe, porém, a determinação está no meu dia a dia. Tenho certeza que daqui a pouco as coisas engrenam. Já vou dar a vida para fazer os gols no sábado e dar a vitória para o nosso time”, disse Fred.

O camisa 9 atleticano é o quinto maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 131 gols marcados, e, desde o início da era dos pontos corridos, em 2003, nenhum outro jogador fez mais gols que Fred.

O atacante considera que a partida contra o Palmeiras pode ser importante para além da quebra de seu jejum de gols, mas para dar ânimo ao time e iniciar uma campanha positiva dentro do campeonato.

“Um jogo grande, para gente engrenar de vez, principalmente no Brasileiro e dar um passo rumo à zona de Libertadores, que a gente está almejando tanto. Temos que reconquistar nosso torcedor e trazê-los definitivamente para o nosso lado. Esses jogos grandes servem para isso também”, avaliou.

Fred ressaltou sua tranquilidade no momento ruim e afirmou que as partidas sem gols apenas aumentam sua determinação para balançar as redes do Independência.

“Futebol é engraçado. Já passei muitos momentos delicados e sei que tenho que melhorar, mas nada que me sufoque ou enlouqueça. Me deixa mais determinado para balançar às redes logo. Já vivi momentos como esse também, inclusive aqui dentro. Para nós centroavantes é ruim, mas nada que me tire a paz e a confiança que tenho em mim e nos meus companheiros”, concluiu Fred.

Atlético e Palmeiras se enfrentam às 16h do sábado (9), no Independência, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 36 pontos e os mineiros estão na décima colocação, com 29 pontos somados.