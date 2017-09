Jogo Atlético-MG x Palmeiras Ao Vivo pelo campeonato Brasileiro de 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Atlético-MG x Palmeiras é uma partida válida pela 23° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste sábado ás 16h00 no Independência em Belo Horizonte

ÁRBITRO: Leandro Pedro Vuaden; Auxiliar 1: José Eduardo Calza; Auxiliar 2: Maurício Coelho Silva Penna. Trio do Rio Grande do Sul

A transmissão do clássico Atlético-MG x Palmeiras ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No primeiro turno no Allianz Parque as duas equipes empataram sem gols.

Leia mais: Pitbull sem focinheira: Felipe Melo e a conturbada relação com Palmeiras

Destaque da Semana do Verdão: Felipe Melo é reintegrado ao elenco do Palmeiras. Volante estava fora do time depois de divergência com o técnico Cuca.

Destaque do Verdão: Jailson, Arouca e Yerry Mina (Machucado) e Felipe Melo (Aprimorando forma física)

Provável Palmeiras: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Luan e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Willian e Deyverson.

Destaque da semana no Galo: Galo vem de vitória na primeira Liga, equipe jogou no passado passado e venceu por 1 a 0. Destaque para o volante Elias que fez o gol da partida

Desfalques do Atlético: Marcos Rocha (Suspenso)

Provável Atlético-MG: Victor; Alex Silva, Léo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Valdívia; Fred.

Jogando como visitantes verdão tem 11 jogos; quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas

Palmeiras está na 4° colocação do campeonato com 36 pontos a 14 pontos do líder Corinthians

Leia mais: Dois de Willian, susto de Pratto e jogo eletrizante: Palmeiras vence São Paulo no Allianz Parque

Depois de um momento turbulento, Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo por 4 a 2 com gols de Willian duas vezes, Keno e Ryoran. Hernandes e Marcos Guilherme descontou para o São Paulo

Leia mais: Victor vê partida contra Palmeiras como chance para embalar no Brasileirão

Jogando como mandante Atlético-MG tem a segunda pior campanha do campeonato, foram 11 jogos; com três vitórias, dois empates e seis derrotas.

Na última rodada equipe foi a campinas enfrentar a Ponte Preta e venceu por 2 a 1 com gols de Elias e Otero

Galo está na 10° colocação do campeonato com 29 pontos a dois pontos do G6 e a seis pontos do Z4

Atlético-MG x Palmeiras ao vivo é uma partida válida pela 23º rodada do campeonato Brasileiro. Clássico acontece neste sábado (09) às 16h00 no Independência em Belo Horizonte.