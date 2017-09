Em alta no Atlético-MG, Luan comemora sequência e garante não ter mais problemas físicos

Luan levou sua filha à sala de imprensa (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Nesta temporada, o meia-atacante Luan sofreu com as lesões e ficou metade do ano fora dos gramados. Recuperado, o xodó da torcida do Atlético-MG vem mostrando sua importância dentro de campo e já garantiu sua titularidade. Nos últimos dois meses, o camisa 27 participou de nove partidas.

Em entrevista coletiva concedida na Cidade do Galo, Luan reconhece ter culpa em algumas lesões e se sente mais tranquilo para dar continuidade ao seu trabalho.

"Minha sequência é natural. Eu sei o que tenho que fazer no dia a dia, no trabalho preventivo. Algumas lesões que eu tive foi por eu ser teimoso de não querer descansar e jogar partidas importantes, mas acabei me lesionando. Não foi culpa médica ou culpa da preparação física, foi minha culpa mesmo. Hoje sou mais tranquilo e ciente que tenho que fortalecer todos os dias, me cuidar mais, para quando chegar a partida estar mais inteiro", disse.

Apesar de ter sido poupado de um dos treinos desta semana, Luan tem presença garantida para a partida contra o Palmeiras, no sábado (9), às 16h, na Arena Independência. Questionado sobre sua sequência de lesões, o jogador afirmou que não possui mais problemas físicos.

"Eu não tenho mais nada. Às vezes me deixa chateado quando leio que tenho problema crônico, mas não tenho mais nada. Minha briga maior é contra as lesões musculares e o desequilíbrio muscular que eu tenho até me reabilitar a forma física anterior", concluiu.