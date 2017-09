Fred minimiza longo jejum de gols pelo Atlético-MG: "Isso para mim não é nada"

Fred vive longa seca de gols (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Fred atingiu a marca de sete jogos sem balançar as redes, chegando ao maior número de jogos sem marcar com camisa do Atlético-MG. O atacante alvinegro teve a oportunidade de acabar com o jejum no jogo contra o Palmeiras-SP, no sábado (9), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, em um pênalti, mas desperdiçou a cobrança – a segunda seguida – e segue amargando a falta de gols.

O artilheiro do atleticano, no entanto, não se sente pressionado com o momento e espera reagir.

"Normal, isso faz parte. Eu enfrentei o Brasil inteiro contra, mais de 200 milhões de pessoas, e depois fui artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso para mim não é nada", disparou Fred, confiança em uma volta por cima.

"Faz parte, estar sem fazer gol é normal dentro da minha carreira. Eu não vivi esses 20 anos só fazendo gol. Sei que vou passar por um momento difícil, mas também tenho humildade para reconhecer que estou encontrando dificuldades”, completou.

O time alvinegro empatou o jogo com o Palmeiras em 1 a 1. A equipe mineira foi superior na maior parte do jogo, criou mais oportunidades, mas teve dificuldade na hora de furar o bloqueio criado pela defesa do Verdão. O gol alvinegro foi marcado por Fábio Santos, em outro pênalti dado pela arbitragem.

O Atlético-MG volta a campo contra o Avaí, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no estádio da Ressacada, em Santa Catarina.