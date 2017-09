Com contrato encerrando, Léo Silva cita entrada no G-6 como foco do Atlético-MG

Léo Silva diz que está focado em ajudar o time a entrar no G-6 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O período final do ano para o calendário no futebol brasileiro é marcado por momentos decisivos dos times na temporada e também pelo futuro dos jogadores que estão com os contratos vencendo. E esse é caso de Leonardo Silva. O contrato do zagueiro com o Atlético-MG termina no fim do ano, e ainda não foi procurado para renovar.

Em entrevista coletiva na Cidade do Galo, nesta terça-feira (12), o capitão atleticano garantiu que seu desejo é de permanecer no Galo, mas que seu foco agora é em ajudar o time alvinegro a chegar ao G-6 do Campeonato Brasileiro – a equipe atleticana está na 11ª posição, com 30 pontos. A próxima partida do alvinegro será no domingo (17), contra o Avaí-SC, às 11h, na Ressacada.



"Estou trabalhando diariamente. No momento certo as coisas vão acontecer. Penso em continuar. Daqui a pouco as conversas vão avançar. O importante é pensar dentro de campo, buscar evoluir para que a equipe chegue ao G-6", declarou o camisa 3.

Segundo o Atlético-MG, as discussões sobre renovação de contratos estão nas mãos de Daniel Nepomuceno. A temporada 2018 também é considerada prioridade e está sendo planejada pela diretoria. Além de Leonardo Silva, os atacantes Rafael Moura e Robinho também aguardam contato do presidente para renovar.



Entretanto, os três jogadores já podem assinar pré-contrato com outros clubes e deixar o elenco atleticano de graça. O prazo máximo de tempo de contrato para esse tipo de negociação é de seis meses.

Este ano Leonardo Silva teve seu nome ligado ao Vitória-BA, clube que defendeu em 2008. O zagueiro, no entanto, desmentiu a transferência e, na ocasião, apontou uma provável renovação de contrato com o Galo. Ele publicou um texto em que dizia que iria cumprir seu contrato até o fim, pretendendo permanecer no time mineiro por muito mais tempo.



Leonardo Silva chegou ao Atlético em 2011 e, além da Libertadores de 2013, conquistou quatro Campeonatos Mineiros (2012, 2013, 2015 e 2017), a Recopa Sul-Americana em 2014 e a Copa do Brasil no mesmo ano. O zagueiro já disputou 306 partidas pelo Galo, marcando 28 gols. Até aqui, foram 163 vitórias, 66 empates e 77 derrotas.