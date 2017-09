Kalil manifesta apoio à construção de estádio do Atlético-MG, mas nega presença em votação

Kalil ficou de 2008 a 2014 na presidência do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Se o objetivo esportivo do Atlético-MG na temporada de 2017 passou a ser integrar o G-6 ao fim do Campeonato Brasileiro, nos bastidores do clube o principal assunto é a construção do estádio próprio do Galo. Alexandre Kalil, ex-presidente atleticano e atual prefeito de Belo Horizonte, agitou ainda mais a discussão após se pronunciar, em sua conta no Twitter, sobre a construção do estádio. Na noite desta quarta (13), Kalil escreveu “Estádio: sou a favor, ponto. Não vou lá”.

A votação reunirá os conselheiros do clube, que votarão pela aprovação ou não da construção da nova casa do Galo. Kalil é Conselheiro Benemérito do Atlético. A posição do ex-presidente movimentou as redes sociais e muitos atleticanos se manifestaram de maneira negativa à posição do prefeito em relação a comparecer na votação, que acontecerá na Sede do Atlético na próxima segunda-feira (18).

Em reunião do Conselho Deliberativo ocorrida no dia 26 de agosto, Alexandre Kalil se declarou a favor da construção do estádio, mas respeitando a decisão final do conselho.

“Se quem quer construir o estádio é bandido, que se apresentem as provas, porque eu serei o primeiro a ser contra. E estamos falando de gente séria, que quer fazer alguma coisa e quem têm opiniões divergentes, e todos têm o direito de ter sua opinião. Se quer ganhar, vamos votar e anular. Se não tiver estádio, não tem problema. O Conselho deliberou que não vai ter estádio e ponto final. É assim que se faz. Tem a maioria, vote e anule o estádio. Se não tem, vamos seguir em frente".