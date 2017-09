De volta ao time titular, Marcos Rocha pede Atlético-MG 'tranquilo e paciente' contra Avaí

Foto: Bruno Cantini/CAM

O Atlético-MG deverá encarar o Avaí com força máxima na Ressacada. Todos os titulares estão a disposição do técnico Rogério Micale, que ainda conta com a volta do lateral-direito Marcos Rocha, após cumprir suspensão na útima rodada.

Após o empate com o Palmeiras por 1 a 1, o Galo precisa vencer para continuar na disputa por uma vaga no G-6 do Brasileirão. O lateral acredita em evolução da equipe para a próxima partida e ressalta o treinamento diário comandado por Rogério Micale.

"Foi uma semana de bastante conversa e bastante trabalho. Ele trabalhou a parte defensiva separadamente e trabalhou a movimentação dos atacantes para furar o bloqueio adversário. Então, espero que a gente possa evoluir na próxima partida e volte a fazer gols", avaliou.

A partida contra o Avaí será disputada no próximo domingo (17), às 11h, na Ressacada. Marcos Rocha comentou sobre o horário do jogo e disse que a equipe já está se adaptando.

"Já estamos fazendo um trabalho de adaptação. Essa semana, treinamos três dias seguidos pela manhã, por causa do horário do jogo, para tentar se adaptar. É ter tranquilidade e paciência. A torcida deles deve comparecer para ajudar o time a continuar com o bom momento que está vivendo. Então, temos que reencontrar nosso jogo o mais rápido possível e se adaptar ao horário o mais rápido possível para, depois, não ficar se lamentando", frisou.

A equipe mineira busca se reafirmar no Campeonato Brasileiro, no qual ainda vem oscilando. No momento, o Atlético-MG ocupa a 11ª colocação e soma 30 pontos. O retrospecto do Galo jogando fora de casa tem sido positivo. O Alvinegro conquistou 18 pontos na condição de visitante, tendo cinco vitórias, três empates e três derrotas - terceira melhor campanha fora de casa, atrás apenas de Corinthians e Grêmio, respectivamente.