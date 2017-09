Jogo Avaí x Atlético-MG AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida a ser disputada no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, válida pela 24ª rodada do Brasileirão 2017.

ÁRBITRO: André Luiz de Freitas Castro (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO).

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Avaí x Atlético Mineiro ao vivo no estádio da Ressacada, valendo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 11h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

ÚLTIMA PARTIDA!

O Galo venceu o último encontro por 1 a 0, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Fred.

LEÃO EMBALADO!

Candidato ao rebaixamento, o Avaí vem mostrando superação nas últimas partidas. Depois de ficar no Z-4 até a 22ª rodada, o time catarinense pulou para a 14ª colocação, com 11 pontos conquistados em cinco jogos.

RETROSPECTO FORA DE CASA!

O retrospecto do Galo jogando fora de casa tem sido positivo. O Alvinegro conquistou 18 pontos na condição de visitante, tendo cinco vitórias, três empates e três derrotas - terceira melhor campanha fora de casa, atrás apenas de Corinthians e Grêmio, respectivamente.

FORÇA MÁXIMA!

Em busca de se reerguer no campeonato, o Galo entra no confronto com força máxima. De volta ao time após cumprir suspensão, Marcos Rocha aposta em postura paciente e tranquila para encarar o Avaí.

HISTÓRIA DO CONFRONTO!

Ambas equipes se enfrentaram nove vezes, sendo seis vitórias alvinegras e apenas três empates. O Avaí nunca venceu o Atlético-MG no Brasileirão Unificado.

O Avaí recebe o Atlético-MG no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, neste domingo (17). A equipe da casa está em 14ª colocação na tabela, com 28 pontos. Já o Galo possui 30 pontos e ocupa o 11º lugar.