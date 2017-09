Marcos Rocha sofre lesão no joelho direito e não tem data para voltar ao Atlético-MG

Marcos Rocha não entrará em campo nas próximas rodadas do Brasileiro (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Nos dois últimos treinamentos coletivos na Cidade do Galo, uma ausência importante foi percebida. O lateral-direito Marcos Rocha não trabalhou com seus companheiros por ter sofrido um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito na partida contra o Avaí. A lesão praticamente elimina as possibilidades de o jogador entrar em campo na próxima rodada do Brasileirão.

No time titular escalado pelo técnico Rogério Micale, a ausência de Marcos Rocha tem sido suprida por Alex Silva. Na outra baixa do time alvinegro, a do volante Elias, expulso na última rodada, o técnico atleticano escala Yago. O restante da time segue sendo o das últimas partidas, com Victor; Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos; Adilson; Valdívia, Cazares e Luan; Fred. Robinho e Otero entraram nos lugares de Cazares e Luan durante um período dos treinos.

Durante a sexta-feira, Rogério Micale seguirá trabalhando com os jogadores em alto ritmo. O time alvinegro ainda trabalha no sábado e no domingo se prepara para a partida contra o Vitória. O jogo acontecerá às 19h, no Independência e vale pela 25ª rodada do Brasileirão.