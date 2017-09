Jogo Atlético-MG x Vitória AO VIVO hoje pelo Brasileirão 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte.

INCIDENCIAS: Partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte.

ÚLTIMO JOGO!

No primeiro turno do Brasileirão, o Vitória venceu o Galo por 2 a 0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

Pelo Brasileirão Unificado, as equipes se enfrentaram 45 vezes. O Atlético é o maior vencedor com 21 vitórias, o Vitória, por sua vez, venceu dez vezes. São 14 empates.

FALA, MICALE!

"Estamos em um momento crescente, a alguns jogos de manter uma marca boa de não perder, que é muito importante nas competições que disputamos. No Brasileiro temos uma sequência boa, desde que consigamos ganhar do Vitória em casa. Sei que estamos deixando a desejar na nossa casa, mas estamos muito próximo de findar essa fase", disse.

FALA, MANCINI!

"O Atlético-MG vive um momento um pouco diferente desses últimos anos, onde ele foi mortal no Independência. Mas eles têm atacantes diferenciados, então, quando você enfrenta um adversário com esses atletas, você tem que saber que não pode dar chance. O que me deixa tranquilo fora de casa é que que olho para meu time e vejo que há concentração", avaliou.

DESFALQUES!

O Atlético-MG entra em campo sem o lateral Marcos Rocha, que se lesionou durante a semana e o volante Elias, que foi expulso na última partida. O lateral-direito Alex Silva e o volante Yago deverão ganhar novas oportunidades no time do Atlético-MG.

Pelo lado do Vitória, o goleiro Fernando Miguel foi vetado pelo departamento médico. Caíque será o substituto para essa partida.