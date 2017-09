Zagueiro Gabriel rompe vínculo com assessoria após polêmica envolvendo o Cruzeiro

(Foto: Bruno Cantini/Atlético)

O zagueiro Gabriel do Atlético-MG, se envolveu em uma polêmica na última quarta-feira (27), data da decisão da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo. Em sua conta oficial no twitter, o zagueiro atleticano desejou boa sorte na decisão para o terceiro goleiro do Cruzeiro, Lucas França, o que causou uma revolta em grande parte da torcida do Galo.

Logo após o incidente, Gabriel fez questão de deixar claro que sua conta havia sido invadida e que todas as providências haviam sido tomadas, mas a maioria dos torcedores atleticanos não acreditaram na palavra do zagueiro, que em entrevista na Cidade do Galo acabou deixando tudo claro sobre o ocorrido.

“Eu estava voltando de BH. Tinha levado a minha namorada para fazer um trabalho da faculdade. O (Marcos) Rocha tinha mandado uma foto no grupo, e, em seguida, veio uma mensagem do Domênico (Bhering, atual diretor de futebol). Depois, eu olhei a foto e não sabia de nada, pois estava na rodovia. Liguei para o pessoal da minha assessoria depois que eu vi que eles soltaram uma nota de que o perfil foi hackeado. Mas não tem como ter sido hackeado e, dois minutos depois, estar com a senha de novo e ter postado”. afirmou Gabriel

Procurando saber sobre o que tinha ocorrido, Gabriel descobriu que sua assessoria de imprensa é a mesma que trabalha com o goleiro cruzeirense e que eles queriam desejar boa sorte para Lucas França no perfil da assessoria, mas estavam logados no perfil do zagueiro atleticano.

“Procurei saber melhor o que aconteceu, aí me falaram que essa mesma assessoria trabalha com o Lucas França. Eles falaram que queriam desejar boa sorte para o Lucas no perfil da assessoria, mas estavam logados no meu perfil. Infelizmente aconteceu isso aí. Sei que a torcida tem o direito de achar ruim e de reclamar. Eu não sabia de nada. Infelizmente aconteceu, mas já foi resolvido. Não trabalho mais com essa assessoria. Foi um erro muito grave, mas agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo”, esclareceu.

Agora as atenções de Gabriel e o restante do elenco atleticano voltam para o Campeonato Brasileiro, onde o Galo viaja até Curitiba para encarar o Atlético-PR no domingo(1).